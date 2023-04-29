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“هاتريك” رقم تاريخي تحقّق لبنزيما في الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني

محمد صفوت

ذكرت شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات الرياضية أن كريم بنزيما، النجم الفرنسي لفريق ريال مدريد، حقق إنجازًا كبيرًا بعد تسجيله هاتريك في مباراته اليوم أمام فريق ألميريا، حيث احتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ.

كريم بنزيما

مباراة ريال مدريد وألميريا

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موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

في المباراة التي جمعت ريال مدريد بفريق ألميريا في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، تقدم الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل منها بنزيما هاتريك.

وأوضحت شبكة “أوبتا” أن بنزيما وصل إلى الهدف رقم 236 في الدوري الإسباني، متفوقًا على المهاجم السابق لريال مدريد هوجو سانشيز الذي سجل 234 هدفًا، ويحتل بنزيما المركز الرابع خلف الأساطير ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، وتيلمو زارا.

كريم بنزيما

ترتيب أفضل هدافين الدوري الإسباني في التاريخ

سجل بنزيما 17 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، و29 هدفًا في جميع المسابقات مع ريال مدريد في موسم 2022/2023، وبذلك يكون ترتيب أفضل هدافين الدوري الإسباني في التاريخ كالتالي:

1. ليونيل ميسي، 474 هدفًا.

2. كريستيانو رونالدو، 311 هدفًا.

3. تلمو زارا، 251 هدفًا.

4. كريم بنزيما، 236 هدفًا.

5. هوجو سانشيز، 234 هدفًا.

6. راؤول جونزاليس 228 هدفًا.

محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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