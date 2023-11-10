هاتريك بنزيما يقود اتحاد جدة لفوز ساحق على أبها

عاد اتحاد جدة إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري السعودي للمحترفين، بفوزه الساحق على نظيره أبها بنتيجة 4-2 مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 13 من عمر البطولة المحلية.

فرحة لاعبي اتحاد جدة - مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر

التعادل السلبي بدون أهداف، استمر حتى الدقيقة 38 عندما تمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الأول لاتحاد جدة من ركلة جزاء سددها بنجاح.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة على أبها بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، تمكن أبها من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه كارل توكو إكامبي.

وفي الدقيقة 54، نجح إيجور كورونادو في إحراز الهدف الثاني لاتحاد جدة.

وفي الدقيقة 67، تمكن كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثالث لاتحاد جدة، قبل نجاح نفس اللاعب في إحراز الهاتريك في الدقيقة 69.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 5 دقائق وتحديدا في الدقيقة 85، نجح اللاعب فهد الجميعة في تسجيل الهدف الثاني لأبها، لتنتهي المباراة بفوز العميد 4-2.

وارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 24 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وتجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز 13 بجدول ترتيب البطولة.

وكان حساب اتحاد جدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد نشر تشكيلة الفريق الاتحادي لمواجهة أبها، على النحو التالي: