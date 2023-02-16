نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.. محمد صلاح ورفاقه في مهمة صعبة خارج الديار بالبريميرليج

يحتضن ملعب سانت جيمس بارك اللقاء الناري الذي يجمع ما بين نيوكاسل يونايتد ضد نادي ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للجولة الرابعة والعشرين، وتعد المواجهة في منتهى الصعوبة لكتيبة المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه نيوكاسل هذا الموسم، بجانب تراجع مستوى الريدز بشكل كبير.

ما هو الموعد والقناة الناقلة لمباراة الريدز ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي؟

تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مساء يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت 1.

تشكيلة يورجن كلوب المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدير الألماني للريدز في حراسة المرمى على أليسون بيكر، وفي خط الدفاع على كلًا من “جوميز، روبرتسون، أرنولد، ماتيب”، وفي خط الوسط على “هندرسون، بايتيتش، فابينو”، وفي خط الهجوم على “داروين نونيز، صلاح، جاكبو”.

ترتيب الفريقين قبل انطلاق المواجهة بينهما

يقدم نيوكاسل يونايتد أداء مميز هذا الموسم جعله يتواجد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خاض 22 لقاء، حيث لم يتعرض للهزيمة سوى في مواجهة وحيدة، ولكن تعادل في 11 لقاء، وتمكن من تحقيق الإنتصار في 10 مباريات.

بينما يقدم الفرعون المصري صلاح ورفاقه أداء باهت هذا الموسم جعلهم يتواجدوا في المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد خوضه 21 مباراة، فقد تعرض للهزيمة في 7 لقاءات، وتعادل في 5، وانتصر في 9 مباريات فقط.