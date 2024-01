نيوكاسل يقلب الطاولة على مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول

تمكن فريق نيوكاسل من قلب الطاولة على فريق مانشستر سيتي بعد أن تمكن من إحراز هدفين بعد أن تقدم مانشستر سيتي بالنتيجة.

وقد أحرز هدف مانشستر سيتي الأول “بيرناندو سيلفا”، وجاء هدف التعادل لنيوكاسل عن طريق ألكساندر إسحاق ثم اضاف اللاعب أنتوني جوردن الهدف الثاني لنادي نيوكاسل

GOAL!!!

Bernardo Silva gets a delicious flick to a Kyle Walker cross and Man City take the lead!#beINPL #NUFC #MCFC pic.twitter.com/hNo49gly0U

