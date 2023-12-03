نيوكاسل ومانشستر يونايتد.. ملخص المباراة (فيديو)

حقق فريق نيوكاسل الأول لكرة القدم الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 55 من عمر المباراة، لينجح لاعبي نيوكاسل في الاحتفاظ بالهدف ويقتنصون الثلاث نقاط.

هدف فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد

في سياق متصل، يسود الغضب جماهير مانشستر يونايتد، بعد النتائج المتذبذبة خلال الفترة الماضية سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة، حيث لعب 14 جولة، نجح في تحقيق الفوز في 8 لقاءات، بينما خسر 6 مباريات، ولم يتعادل في أي مباراة.

وعلى الصعيد الأوروبي فيتزيل مانشستر يونايتد مجموعته برصيد 4 نقاط، والتي تضم بايرن ميونخ وكوبنهاجن وغلطة سراي.

تين هاج يواجه خطر الإقالة من مانشستر يونايتد

يبدو أن أيام المدرب الهولندي إيريك تين هاج معدودة في مانشستر يونايتد، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

حيث أكدت تقارير صحفية على أن إدارة مانشستر يونايتد تُفكر بقوة في إقالة تين هاج، بعد النتائج التي حققها المان يونايتد خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الهولندي، خاصة وأن المدرب توفرت له كل المطالب التي أرادها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت أن هناك عدد من المدربين التي تضعهم الإدارة لإختيار أحدهم ليكون خليفة الهولندي في الإدارة الفنية للفريق.

الجدير بالذكر أن تين هاج طالب إدارة مانشستر يونايتد بضرورة رحيل كريستيانو رونالدو خلال الموسم الماضي، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي الجماهير بعد رحيل الأسطورة البرتغالية وتدهور نتائج الفريق الأحمر.