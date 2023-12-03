نيوكاسل ومانشستر يونايتد.. خطر الطرد يُلاحق تين هاج مع الشياطين الحمر

تلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة من نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات البريميرليج للموسم الجاري.

وتسيطر حالة من الغضب لدي جماهير مانشستر يونايتد، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم.

فيحتل اليونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 24 نقطة، جمعهما من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 6، ولم يتعادل في أي لقاء.

بينما على صعيد دوري أبطال أوروبا، فيحتل المركز الأخير في مجموعته برصيد 4 نقاط.

ويأتي مانشستر يونايتد ضمن مجموعة تضم كل من بايرن ميونخ وكوبنهاجن وغلطة سراي.

نيوكاسل يفوز على مانشستر يونايتد

إيريك تين هاج يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

يقترب إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد من الرحيل عن الفريق بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة اليونايتد بدأت بالفعل البحث عن خليفة تين هاج، بعد المستويات الصعبة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الإدارة ترى أن المدرب الهولندي لن ينجح في تقديم أي جديد مع العملاق الإنجليزي، بعدما منحته الفرصة كاملة، على الرغم من مطالبات قطاع كبير من الجماهير بضرورة رحيله خلال الموسم الماضي، بعد أزمته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي رحل عن الفريق بعد فسخ عقده بالتراضي مع إدارة الشياطين الحمر.

وأكدت التقارير أن هناك عدد من المدربين على طاولة إدارة مانشستر يونايتد من بين هؤلاء المدربين الفرنسي زين الدين زيدان، لكن الأخير يرغب في العودة مرة أخري لريال مدريد الإسباني.

الجدير بالذكر أن زيدان مرشح بقوة لتولي قيادة ريال مدريد خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي وافق على تدريب المنتخب البرازيلي خلال الموسم المقبل.