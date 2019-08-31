نيمار يحسم قراره بالبقاء في صفوف باريس سان جرمان

ظل الاعب البرازيلي “نيمار” في الفترة الأخيرة حديث جميع الصحف العالمية والمواقع الرياضية، بشأن إنتقاله من النادي الباريسي ورجوعه مرة اخري إلي صفوف برشلونة، وما زاد من الجدل هو صراع ريال مدريد هو الأخر علي خطف الاعب من باريس سان جرمان، قبل برشلونة وتعزيز صفوف المالكي بلاعب البرازيلي بعد النتائج المتدنية لريال مدريد خلال الموسم السابق، من ما دفع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلي طلب ضم الاعب إلي صفوف الفريق .

ويذكر ايضا ان في الفترة الأخيرة منذ عدة أيام تعقدت الأمور بشان انتقال الاعب الي نادي برشلونة، بسبب عدم توصل إدارة الناديين إلي أتفاق واضح، بخصوص سعر إنتقال الاعب سواء علي سبيل الإعارة لمدة عام، وتفعيل بند الشراء في العقد عند إنتهاء الموسم او الشراء النهائي، من النادي الباريسي مقابل المقايضة بلاعبين ودفع مبلغ مالي معهما .

تغير موقف نيمار

خلال عدة ساعات أعلن الاعب نيمار عن قرارة بشأن إنتقالة من صفوف نادي باريس سان جرمان، إلي برشلونة حيث قال الاعب من خلال تصريحات لصحفية “ليكيب” الفرنسية، عن تغير رأي نيمار في الساعات الاخيرة بعد أن فقد الامل في توصل ادارة نادي برشلونة،إ لي حسم إنتقالة اليها وقال انه سوف يكمل هذا الموسم مع ناديه الفرنسي، ويأجل التفكير في إنتقاله الي النادي الكاتالوني، او اي نادي أخر إلي الموسم المقبل، وانه يفكر حاليا في الفوز مع ناديه ببطولة الدوري الفرنسي والوصول إلي دوري أبطال اوربا .

ومن جة إدارة النادي الباريسي قالت أن النادي مستعد لبيع الاعب فور التوصل إلي السعر المناسب له، حيث أن الاعب كلف خزينة النادي نحو 222 مليون يورو منذ إنضمام الاعب في موسم 2017، حيث يريد النادي إستثمار مبلغ بيع الاعب في ضم صفقات جديد تعزز صفوف النادي في الفترة القادمة