نيمار يتحدث عن التوتر الذي شعر به بعد تعرضه لاعتداء خلال المباراة

تعرض “نيمار دا سيلفا” النجم البرازيلي ونجم فريق الهلال السعودي، لحادث اعتداء من قبل أحد المشجعين خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنزويلا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

نيمار دا سيلفا

وانتهت المباراة بين منتخب البرازيل ومنتخب فنزويلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وجرت المباراة ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية للمشاركة في كأس العالم 2026.

بعد انتهاء المباراة وأثناء خروج “نيمار” نجم منتخب البرازيل من الملعب، تعرض لاعتداء من قبل أحد المشجعين البرازيليين الذي قام برمي علبة فشار على رأسه، هذا الحادث أثر على نيمار وجعله يعبر عن استيائه قائلاً إن الشخص القام بهذا الفعل غير مهذب ولا يصلح لتربية أبناءه.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أعرب نيمار عن توتره بسبب هذه الحادثة قائلاً: “لم أكن حتى أرى ما حدث، ولكن عندما واجهت العلبة تلامس رأسي شعرت بالتوتر”.

وأضاف في تصريحه قائلاً: “أدين هذا النوع من التصرفات، فهي غير مقبولة وتسيء لكرة القدم وللبشر على حد سواء”.

وأكمل نيمار تصريحه قائلاً: “الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال ليس شخصًا متعلمًا، ولا يمكنه تعليم طفل بالطريقة الصحيحة، إذا كان لديه الكثير من الشكاوى، فعليه أن يتدرب بشكل أفضل وأن يكون على الملعب بنفسه بدلاً مني”.

NEYMAR SE PRONUNCIA APÓS SER ATACADO POR SACO DE PIPOCA! 🚨⚠️ O craque da #SeleçãoBrasileira se pronunciou e chamou o torcedor de sem educação! O que achou? pic.twitter.com/q1tzUHut0m — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

وأضاف اللاعب البرازيلي: “من الواضح أننا نبذل قصارى جهدنا في الملعب، وفي كثير من الأحيان لا تتحقق النتائج المطلوبة، وهذا ليس ما يتوقعه الجمهور”.

وختم نجم الهلال السعودي حديثه قائلاً: “أنا لا آتي هنا للترفيه أو الاستجمام، أنا هنا لأمارس الشغف الذي أحبه، وهو لعب كرة القدم وتمثيل بلدي”.