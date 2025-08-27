نيمار ونجوم ريال مدريد خارج قائمة البرازيل لتصفيات المونديال

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمته لمواجهتي تشيلي وبوليفيا في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وشهدت القائمة مفاجآت كبيرة أبرزها غياب نيمار وجميع لاعبي ريال مدريد البرازيليين.

ويستمر غياب نيمار عن “السامبا” لما يقارب العامين، حيث لم يظهر بقميص المنتخب منذ إصابته الخطيرة في الركبة خلال أكتوبر 2023. اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا تعرض مؤخرًا لإصابة عضلية طفيفة مع ناديه سانتوس، وهو ما دفع أنشيلوتي لتفضيل عدم المجازفة به.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي: “نيمار يعاني من إصابة بسيطة، والمباراتان المقبلتان ستكونان في غاية الصعوبة، لذا نحتاج لاعبين جاهزين بنسبة 100%. نحن نعرف إمكانياته جيدًا، والأهم أن يكون في أفضل حالاته قبل كأس العالم 2026.”

القائمة أيضًا خلت من أسماء بارزة في ريال مدريد مثل فينيسيوس جونيور، رودريغو، إيدير ميليتاو والمهاجم الواعد إندريك، بينما شهدت حضور عناصر أخرى تجمع بين الخبرة والشباب.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، بينتو (النصر)، هوغو سوزا (كورينثيانز).

الدفاع: أليكساندرو ريبيرو (ليل)، أليكس ساندرو (فلامنغو)، كايو هنريكي (موناكو)، دوغلاس سانتوس (زينيت)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، غابرييل ماغالهايس (أرسنال)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، فاندرسون (موناكو)، ويسلي (روما).

خط الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي)، برونو غيمارايش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، جويلينتون (نيوكاسل)، لوكاس باكيتا (وست هام).

الهجوم: إستيفاو (تشيلسي)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال)، جواو بيدرو (تشيلسي)، كايو جورجي (كروزيرو)، لويز هنريكي (زينيت)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، ريتشارل

يسون (توتنهام).