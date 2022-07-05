نيمار ورونالدو في فريق واحد، أبرز الصفقات الكروية المنتظرة هذا الموسم

قامت العديد من الأندية الأوروبية في الأسابيع الماضية بصفقات انتقال مميزة للاعبيها وشهد الموسم بشكل عام حركة انتقالات نشطة للغاية ويبدو أننا على موعد من العديد من الصفقات القوية مستقبلاً، ستبدأ بعض الأندية في الإعلان عن الصفقات التي لم يتم الحديث عنها بشكل رسمي وسنشهد في الأيام القليلة المقبلة عدداً من الصفقات التي ستحدث تغييراً في الساحة الكروية الأوروبية.

كان نادي برشلونة الاسباني أحد أكثر الأندية التي عقدت صفقات انتقال هذا الموسم حيث ظفر النادي بخدمات كل من الدنماركي كريستنسن والعاجي فرانك كيسيه قادمين من كل من تشيلسي وميلان وتوجد بعض الصفقات الأخرى المنتظرة من قبل النادي حيث من المتوقع أن يتعاقد النادي الكتالوني مع كل من الفرنسي كوندي من اشبيلية والسنغالي كوليبالي من نابولي الإيطالي ولا ننسى صفقة ليفاندوفسكي التي باتت على مرمى حجر من النادي الكتالوني.

أبرز الصفقات المنتظرة هذا الموسم:

ليفاندوفسكي الى برشلونة:

قد تكون هذه الصفقة هي الأكبر والأكثر تأثيراً في الساحة الأوروبية، كشف الصحفي جيرارد روميرو المقرب من إدارة برشلونة أن روبرت ليفاندوفسكي قد توصل لاتفاق مع إدارة برشلونة للانتقال الى صفوف النادي في الأسابيع المقبلة، قال الصحفي روميرو أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في خلال الأسابيع المقبلة.

دي ليخت الى بايرن ميونخ أو تشيلسي:

تعد صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت أقرب الى بايرن ميونخ منها الى تشيلسي، أبدت الإدارة البافارية اهتمامها باللاعب الهولندي وتقول مصادر صحفية أن إدارة البايرن قد تحدثت بالفعل مع وكلاء اللاعب وقد يتم حسم صفقة انتقاله قريباً، يعاني بايرن ميونخ من مشاكل دفاعية عدة ويعاني أيضاً من رحيل لاعب قلب دفاعه نيكلاس زوليه الى الغريم بروسيا دورتموند أما تشيلسي فيريد تعويض رحيل لاعبه الدنماركي كريستنسن الى برشلونة عبر التعاقد مع أحد الأسماء الكبرى في الخطوط الخلفية.

رافينيا الى برشلونة:

يريد برشلونة التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا دياز جناح نادي ليدز يونايتد الانجليزي، ستكون هذه الصفقة هي الثالثة للنادي هذا الموسم بعد حسم صفقتي كيسيه وكريستنسن وتأتي في إطار تدعيم الخطوط الأمامية للنادي.

رونالدو الى المجهول:

يقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حائراً بين عدة أندية يرغب في الانتقال اليها ولا يبدو حتى الآن على الأقل أن هناك نادياً يرغب في التعاقد معه، يأتي رحيل رونالدو عن اليونايتد بسبب مشكلة الفريق التي تتجسد في عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ربطت بعض التقارير الصحفية اللاعب بالانتقال الى بايرن ميونخ أو روما أو تشيلسي أو حتى برشلونة، يبدو تشيلسي الأقرب منطقياً للتعاقد مع اللاعب فالبايرن لا يرغب في التعاقد مع لاعب في الـ 37 من عمره ولا يمكن لروما التعاقد مع رونالدو للمشاركة في دوري المؤتمر كما أن الغريم التقليدي برشلونة لن يرغب بكل تأكيد في التعاقد مع أحد أكثر اللاعبين المكروهين بالنسبة لمشجعي البرسا.

سيباستيان هالير الى بروسيا دورتموند:

يعتبر سيباستيان هالير أحد أبرز المهاجمين الواعدين في الساحة الأوروبية وكان نادي بروسيا دورتموند قد حسم صفقة اللاعب الى صفوفه تقريباً ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، سبق لهالير اللعب في صفوف أياكس الهولندي وتأتي صفقته لتعويض انتقال هالاند الى السيتي.

نيمار الى تشيلسي:

قد تكون هذه إحدى أبرز المفاجآت في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، يرغب نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وقد يسوق القدر كل من نيمار ورونالدو للعب في فريق واحد في حال نجح تشيلسي في التعاقد معهما.