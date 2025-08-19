نيمار دا سيلفا.. هل ينجح الساحر البرازيلي في إعادة كتابة مسيرته قبل مونديال 2026؟

منذ أن بزغ نجمه في عالم كرة القدم، ارتبط اسم نيمار دا سيلفا بالسحر البرازيلي والإبداع داخل المستطيل الأخضر، موهبة جعلته أيقونة لجيله، لكنه في الوقت ذاته عاش مسيرة متقلبة ما بين المجد والإخفاق، والبطولات والإصابات، واليوم، مع عودته إلى سانتوس البرازيلي في 2025، يعود النقاش من جديد: هل يستطيع نيمار أن يستعيد مستواه المفقود ليقود منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 ويكتب نهاية أسطورية لمسيرته الكروية؟

إرث مشوّه رغم الموهبة

رغم أنه أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العقدين الأخيرين، فإن مسيرة نيمار أثارت الكثير من الجدل، حيث كانت بداية هذا الجدل مع انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، والذي كان بمثابة نقلة هائلة، لكنه لم يمنحه ما يحتاجه ليصبح الأفضل في العالم.

ومع انتقاله إلى الهلال السعودي عام 2023 وهو في الحادية والثلاثين، زادت علامات الاستفهام حول طموحه الكروي.

لكن ورغم هذه العثرات، يظل نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل متفوقًا على الأسطورة بيليه، وهو إنجاز يصعب إنكاره مهما اختلفت الآراء حوله.

بداية جديدة مع سانتوس 2025

الإصابات المتكررة أنهكت نيمار في رحلته مع الهلال، إذ لم يشارك سوى في 7 مباريات خلال 18 شهرًا. لكن عودته إلى سانتوس كانت بمثابة بعث جديد لمسيرته؛ حيث لعب 6 مباريات متتالية كاملة (90 دقيقة) لأول مرة منذ موسم 2020/2021، وسجل 3 أهداف، في مؤشر قوي على عودته التدريجية إلى مستواه المعهود.

عشاق الكرة في البرازيل بدأوا يتساءلون: هل يكون موسم نيمار مع سانتوس نقطة تحول حقيقية، وهل يشارك نيمار في كأس العالم 2026 وهو بكامل جاهزيته؟

المونديال.. الحلم الأخير

الخبير الكروي البرازيلي ماركوس واتس أكد أن كل ما يقدمه نيمار حاليًا مرتبط بشكل مباشر بالمونديال المقبل:

“أعتقد أن 99% من تركيز نيمار منصب على كأس العالم. استبعاده من قائمة كارلو أنشيلوتي الأولى كان رسالة قاسية، وهو الآن يحاول الرد داخل الملعب”.

ويضيف: “نيمار اليوم أكثر التزامًا بدنيًا وفنيًا، وأبعد عن الأزمات خارج المستطيل الأخضر. صحيح أن حلم الكرة الذهبية أصبح شبه مستحيل، لكن الفوز بكأس العالم مع منتخب البرازيل في 2026 يظل هدفًا واقعيًا جدًا”.

مهما حدث، يبقى نيمار علامة فارقة في كرة القدم العالمية. أرقامه مع برشلونة وباريس سان جيرمان، وتجربته المثيرة في الهلال، وعودته القوية إلى سانتوس، كلها تفاصيل ترسم صورة لاعب استثنائي عاش بين النجاح والخيبة.

ويبقى السؤال: هل ينجح نيمار دا سيلفا في إنهاء مسيرته بأفضل طريقة ممكنة، وقيادة السيليساو نحو اللقب السادس في كأس العالم 2026؟