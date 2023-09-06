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نيمار دا سيلفا: عشنا الجحيم أنا وليونيل ميسي أثناء تواجدنا في باريس سان جيرمان الفرنسي

مصطفى السيد أبو حجازي

  تحدث النجم البرازيلي المخضرم والذي انتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة “نيمار دا سيلفا” عن الفترة التي خاضها رفقة صديقة الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل صفوف نادي باريس سان جيرمان، حيث وصف البرازيلي تلك الفترة بالجحيم. 

- صورة 3 - نيمار دا سيلفا: عشنا الجحيم أنا وليونيل ميسي أثناء تواجدنا في باريس سان جيرمان الفرنسي

صورة النجمين نيمار وميسي بقميص باريس سان جيرمان-المصدر: موقع سكاي نيوز

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وصرح نيمار قائلًا: لقد تواجدت أنا وليونيل ميسي في نادي باريس سان جيرمان من أجل أن نكون أبطالًا، كنا نطمح في تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الألقاب، ولكن للأسف لم ننجح في هذا الأمر. 

- صورة 1 - نيمار دا سيلفا: عشنا الجحيم أنا وليونيل ميسي أثناء تواجدنا في باريس سان جيرمان الفرنسي
ابتسامة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا-المصدر: موقع الأسبوع

وأكمل نيمار تصريحاته قائلًا: عشت أنا وليونيل ميسي الجحيم داخل صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن عرف ليونيل ميسي الجنه مع منتخبه بلاده “الأرجنتين” بعد أن حقق كأس العالم قطر 2023. 

وتواجد نيمار داخل صفوف نادي باريس سان جيرمان لمدة 6 مواسم، تمكن خلالها من حصد لقب الدوري الفرنسي 5 مرات، إلا أن اللاعب فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا حتى بعد قدوم ليونيل ميسي إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية. 

- صورة 2 - نيمار دا سيلفا: عشنا الجحيم أنا وليونيل ميسي أثناء تواجدنا في باريس سان جيرمان الفرنسي
صورة النجم نيمار بعد التعاقد مع الهلال-المصدر: صفحة الهلال بتويتر

وانتقل النجم البرازيلي نيمار إلى نادي الهلال السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، بينما انتقل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي. 

 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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