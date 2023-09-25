نيمار خارج التشكيل الأساسي للهلال أمام الجبلين

يواجه الهلال، نظيره الجبلين، مساء اليوم الإثنين، في إطار دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الإثنين.

نيمار - مصدر الصورة: جوجل

ولم يظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تشكيل ناديه الهلال لمواجهة اليوم ضد الجبلين.

ودفع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، بتشكيلة أساسية لمواجهة الجبلين، نشرها حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحارس المغربي ياسين بونو، سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سلمان الفرج، مالكوم، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، ألكسندر ميتروفيتش

وجلس على دكة البدلاء، مجموعة من اللاعبين أبرزهم سافيتش ومحمد كنو وعبد الإله المالكي.

فيما دفع دينيس لافاني مدرب الجبلين، بتشكيلة أساسية لمواجهة الهلال، نشرها حساب نادي الجبلين على موقع تويتر كالآتي:

يزيد أبو ليلى، اسرال بيرتو، نيلسون فرناندو، محمد الشنقيطي، مسعود بخيت، جابر عيسى، عبد العزيز الشريد، إلياس بلحساني، محمد رايحي، جيموفيتش، سليمان السعيد

وجلس على دكة بدلاء الجبلين، مجموعة من اللاعبين أبرزهم راضي الراضي وهشام الدبيس وعتيق العتيق ومهند النجعي ومؤيد المحمدي ومحمد الواكد ويوسف حسن وناصر العبدلي.

ويحتل الهلال، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة متصدر البطولة برصيد 18 نقطة.