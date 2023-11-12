نيمار أم ميتروفيتش.. الصفقة الأنجح لـ الهلال السعودي حتى الآن

يقدم الهلال السعودي مستويات مميزة خلال الفترة الحالية تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، والذي نجح في إعادة مسار الزعيم، بعد النتائج المتذبذبة للفريق مع بداية الموسم الحالي 2023/2024.

ويقدم المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش مستويات كبيرة مع الزعيم، بعدما أنتقل لصفوف الأزرق قادمًا من صفوف فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الدوري السعودي.

في المقابل، نجح الهلال في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار جونيور، والذي انضم للهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية، حيث تُشير التقارير إلى أن المقابل المادي الذي حصل عليه البي أس جي 100 مليون يورو.

ميتروفيتش والمستويات الكبيرة

بكل تأكيد، فإن ميتروفيتش أثبت للجميع أنه صفقة قوية ومميزة، بعدما ساعد فريقه في الفوز بالعديد من المباريات خلال الفترة الماضية، والتي كانت آخرها أمام التعاون بهدفين لهدف واحد.

واستطاع ميتروفيتش الاستمرار في التهديف للمباراة الرابعة على التوالي مع الهلال السعودي، فقد سجل 4 أهداف خلال 4 مباريات سابقة بما فيهم مواجهة التعاون بالجولة الماضية من دوري روشن.

ونجح المهاجم صاحب ال 29 عامًا في تسجيل 17 هدفًا، حيث صنع 3 أهداف، بعدما خاض 17 مباراة مع الأزرق منذ بداية الموسم الحالي، كما استطاع ميتروفيتش في المساهمة في 20 هدف خلال 17 مشاركة.

ويستمر ميتروفيتش مطاردة كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم.

فقد وصل الدون الهدف رقم 13 له بالدوري السعودي هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي دوري روشن.

ويفضل ميتروفيتش هدفين عن الدون، حيث يأتي المهاجم الصربي في الوصافة برصيد 11 هدفًا.

نيمار وصدمة جماهير الهلال

تلقت جماهير الهلال السعودي صدمة كبيرة بعدما تعرض الدولي البرازيلي نيمار جونيور للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أحد مواجهات منتخب بلاده بفترة التوقف الدولي الماضي.

وقدم نيمار قبل إصابته مستويات متذبذبة، حيث ظهر بمستوى سيء خلال بدايته مع الزعيم، ليجد هجومًا من قبل الجماهير، لينجح في تقديم أداءًا جيدًا قبل الإصابة الصعبة التي تعرض لها.

ولم ينجح نيمار في تقديم المستويات التي جاء من أجلها قبل إصابته، حيث كانت مدة مشاركته مع الفريق الهلالي قصيرة.

نيمار أم ميتروفيتش.. الصفقة الأنجح للزعيم

يؤكد عدد من المحللين في كرة القدم السعودية أن الأداء والأرقام التي يقدمها ميتروفيتش مع الهلال خلال الفترة الحالية تجعله أفضل صفقة في الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أن الإصابة التي تعرض لها نيمار ستجعله يغيب لمدة طويلة عن الملاعب.

واستطاع ميتروفيتش أن يجذب الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، بعد الأرقام المميزة التي قدمها اللاعب مع الزعيم.