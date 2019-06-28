نيجيريا تفوز على المنتخب الغيني وتتأهل للدور الثاني من كاس إفريقيا

فاز المنتخب النيجيري بهدف بصفر في اللقاء الذي جمعه مع المنتخب الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على ملعب الإسكندرية، معلنا تصدره لمجموعته، بفوزين متتاليين، وبهذا الفوز يكون المنتخب النيجيري أول المتأهلين إلى الدور الثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية في مجموعاتها الست.

مجريات مباراة نيجيريا غينيا

سيطر التعادل السلبي على مباراة منتخب نيجيريا أمام منتخب غينيا، حيث كان الأداء متوسطا وانحصر داخل وسط الميدان، أول فرصة كانت للمنتخب النيجيري في الدقيقة الخامسة، حين حاول لا عب أرسنال الإنجليزي أليكس أيوبي التسديد على المرمى بعد تليه كرة عرضية، إلا أنه أضاع الكرة وفوت على فريقه التقدم في النتيجة، نفس اللاعب حاول في الدقيقة 37 لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

المنتخب الغيني لم يقدم ماكان منتظرا منه، وركن إلى الدفاع في أغلب فترات المباراة، في محاولة للحفاظ على نتيجة التعادل، واستمات استماتة كبيرة أمام محاولات النيجريين، وضيق المساحات على النسور، وتمكن الحارس الغيني، في عدة مناسبات، من التصدي لحملات النيجريين، تمكن اللاعب كينيث أومريو من فك شيفرة الدفاع الغيني وأحرز هدف الإنتصار في الدقيقة 73، مطلقا العنان لأفراح النيجريين، الذين أصبحو بهذا الفوز أول متأهل للدور الثاني من كأس الأمم اللإفريقية.

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