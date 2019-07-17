نيجيريا تخطف المركز الثالث من تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

نجح منتخب نيجيريا في الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وذلك بعد تمكنه من الفوز على منتخب تونس بهدف مقابل لاشئ، وقد أتى ذلك خلال المباراة التي قد ضمت المنتخبين للمنافسة على البرونزية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يوليو 2019، على استاد السلام.

مباراة تونس ونيجيريا

ومن الجدير بالذكر أن منتخب نيجيريا كان قد نجح في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، وذلك خلال الدقيقة الثالثة من الشوط الأول في المباراة، وقد أتى ذلك الهدف عن طريق اللاعب أوديون إيغالو، والذي كان قد نجح في تسجيله بعد خطأ في خط دفاع المنتخب التونسي، لتستمر المباراة بعد ذلك في ظل محاولات المنتخب التونسي المستميتة من أجل التغلب على منتخب نيجيريا، ولكن لم تثمر تلك المحاولات عن شئ.

كما تجدر الإشارة إلى أن مباراة اليوم قد جاءت تحت تحكيم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، ويذكر أن منتخبـ نيجيريا هو المنتخب صاحب الرقم القياسي في بطولة كاس الأمم الأفريقية الذي قد قام بالحصول على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم 7 مرات.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تتويج البطل الفائز في بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو 2019، بعد انتهاء المباراة الفاصلة والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأجواء التنافسية، المليئة بالحماس، والتي ستقام بين كل من منتخب الجزائر ومنتخب السنغال في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن الجدير بالذكر أن منتخب تونس كان قد خسر مباراته السابقة مع منتخب السنغال بهدف مقابل لاشئ للسنغال، وذلك في دور نصف النهائي، بينما كان قد خسر منتخب نيجيريا من المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف للجزائر.

وكان قد شهد لقاء تونس ونيجيريا اليوم مجموعة من غيابات اللاعبين الذي قد أثر بالطبع على المستوى العام للاعبين، حيث تعرض الحارس المعز حسن، واللاعب يوسف المساكنى للإصابة، الأمر الذي ادى إلى عدم تواجدهم اليوم.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن منتخب تونس كان قد واجه نظيره المنتخب النيجيرى في 15 مباراة، نتج عنها فاز كل من المنتخبين فى خمس مباريات، وكذلك تعادلهما في خمس مباريات أخرى.