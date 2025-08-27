أخبار الرياضة

منتخب نيجيريا في اختبار صعب.. والأنظار تتجه نحو مصير المدرب إريك شيل

آياتي خيري

تتصاعد الضغوط على منتخب نيجيريا ومدربه المالي إريك شيل مع استمرار النتائج غير المستقرة في مشوار تصفيات كأس العالم 2026، وهو ما جعل مستقبله مع “النسور الخضر” محل جدل واسع داخل الشارع الرياضي.

مدرب تحت الضغط

شيل لم يُخف إدراكه لحساسية موقفه، وقال في تصريحات نشرتها شبكة جول:


“أعرف تمامًا أن المدرب يمكن أن يُقال بعد مباراة واحدة، هذه هي كرة القدم. لكن إن حدث ذلك، فعليهم أن يكونوا مستعدين للوفاء بما تبقى من عقدي.”

تصريحات المدرب المالي عكست واقعية واضحة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هدفه الأساسي ليس المال، وإنما التحدي ورغبته في ترك بصمة حقيقية مع منتخب نيجيريا.

ومنذ توليه القيادة، أشرف شيل على 8 مباريات، خرج منها بـ 4 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمتين.

ورغم أن المنتخب سجل فوزه الأول في التصفيات تحت قيادته، إلا أن الحصيلة الإجمالية لم تكن كافية لإرضاء الجماهير، حيث يقبع الفريق في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة قبل 4 جولات من النهاية.

مستقبل على المحك

النتائج الأخيرة جعلت الاتحاد النيجيري أمام معادلة صعبة وهي إما الاستمرار بمنح الثقة للمدرب أم البحث عن بديل يعيد التوازن سريعًا.

وبينما تتطلع الجماهير لرؤية “النسور” في مونديال 2026، يبقى مصير شيل معلقًا بما ستسفر عنه المواجهات المقبلة.

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015


