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نونو سانتو يعود إلى التدريب في الدوري الإنجليزي

محمد فريد عبد العزيز

المدرب البرتغالي نونو سانتو يعود إلى التدريب في الدوري الإنجليزي، بعد أن رحل من تدريب نادي الاتحاد السعودي خلال هذا العام.

وقد أعلن نادي نوتنجهام فورست الانجليزي تعيين المدرب نونو سانتو مديراً فنياً للفريق، بعد أن تم إقالة المدرب ستيف كوبر.


وكان المدرب ستيف كوبر قد صعد بفريق نوتنجهام للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، واستمر في قيادة الفريق لمدة عام.

ويعود نونو سانتو للتدريب في البريميرليج بعد أن خاض تجربة طويلة مع فريق وولفرهامبتون استمرت لمدة 4 مواسم حقق خلالها نتائج جيدة مع الفريق.

وكانت التجربة الأخيرة للمدرب البرتغالي البالغ من العمر 49 عاماً، في نادي الاتحاد السعودي وتمكن من تحقيق بطولة الدوري السعودي وبطولة الكأس.

ترتيب نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

فريق نوتنجهام فورست يتواجد في المركز السابع عشر من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة.

وسيلعب نادي نوتنجهام مباراته القادمة ضد فريق بورنموث، يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر.

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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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