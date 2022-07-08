نونو سانتو مدرب الإتحاد يرفض إنتقال طارق حامد

تداولت عدد من الأخبار في الفترة الأخيرة عن إنتقال اللاعب طارق حامد إلى نادي الإتحاد السعودي، وعلمت مصادر أن اللاعب وقع بالفعل للنادي السعودي لمدة موسمين مقابل خمسة ملايين دولار، جاء ذلك تزامناً مع تعاقد الفريق مع المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب توتنهام السابق بعقد يمتد لسنتين.

نونو سانتو يرفض طارق حامد

وأشارت مصادر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو رفض فكرة التعاقد مع اللاعب المصري طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، وتحاول الإدارة الضغط على المدرب لإتمام التعاقد بسبب الاتفاق مع اللاعب إلا أن المدرب يصر على عدم التعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى تسليمه ملف التعاقد مع أي لاعب من خارج السعودية، هذا ما وضع إدارة الإتحاد في مأزق بسبب توقيع العقد مع طارق حامد.

رحيل طارق حامد عن نادي الزمالك

وتغيب طارق حامد في الفترة الأخيرة عن تدريبات نادي الزمالك بسبب الإصابة، إلا أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خرج بعدد من التصريحات تؤكد أن اللاعب يتداعى الإصابة ولم يقدم أي تقرير طبي يفيد بحالته المرضية، وأعلن منصور أن اللاعب ليس له مكان في الفريق مره اخرى وسيتم تحويله إلى الشئون القانونية، يذكر أن بعض الأخبار تداولت وصول عرض كبير لطارق حامد من نادي بيراميدز المصري بمقابل مادي ضخم، ويرى طارق حامد رحيله عن نادي الزمالك هي الأفضل بالنسبة له في الوقت الحالي وخوض رحلة جديدة خارج أسوار النادي