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نوفاك دجوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الرابعة على التوالي

معتز العايش

شهد يوم الأحد الموافق ل10 يوليو 2022 تتويج نجم التنس الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش بنهائي ويمبلدون للمرة الرابعة على التوالي وللمرة السابعة في تاريخه، وجاء تتويج نوفاك دجوكوفيتش بعد فوزه في النهائي على الأسترالي نيك كاريوس مساء اليوم، حيث لعبت المباراة النهائية على أربع مجموعات خسر دجوكوفيتش في الأولى 6-4 ثم عاد وفاز 6-3، 6-4 و7-6 في ثلاث مجموعات على التوالي ليتمكن من تحقيق اللقب الرابع له تواليا في بطولة ويمبلدون.

نوفاك دجوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون

نوفاك دجوكوفيتش يفوز على نيك كاريوس

ويعد هذا اللقب هو السابع في مسيرة النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس مبتعدا بذلك عن رافاييل نادال الذي يملك لقبين فقط في هذه البطولة، كما أصبح نوفاك دجوكوفيتش على بعد لقب واحد من معادلة السويسري روجر فيدرير الذي يعتبر الأكثر تتويجا ببطولة ويمبلدون بواقع ثماني مرات.

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نوفاك دجوكوفيتش يفوز باللقب السبع بطولة ويمبلدون

فضلا عن ذلك فإن المصنف الأول عالميا نوفاك دجوكوفيتش قد حقق اللقب رقم 21 له في البطولات الأربعة الكبرى “الغراند سلام” وهي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وبطولة ويمبلدون وبطولة فرنسا المفتوحة وبطولة أمريكا المفتوحة.

أرقام روجر فيدرير ودجوكوفيتش ورافاييل نادال

وانفرد النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش بالمركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بالبطولات الأربعة الكبرى “جراند سلام” متخطيا النجم السويسري روجر فيدرير صاحب المركز الثالث الذي يملك 20 لقبا، كما اقترب من معادلة النجم الإسباني رافاييل نادال صاحب 23 لقب “جراند سلام” في مسيرته.

رافاييل نادال ينسحب من بطولة ويمبلدون

الجدير بالذكر أن النجم الإسباني رافاييل نادال كان قد أعلن انسحابه من هذه النسخة من بطولة ويمبلدون في نصف النهائي ضد الأسترالي نيك كيريوس بداعي الإصابة.

معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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