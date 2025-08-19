نور الدين: محمد معروف أخطأ في طرد محمد هاني.. وكشف عن محاولة رشوة خارجية

انتقد الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين قرار الحكم محمد معروف بطرد لاعب الأهلي محمد هاني خلال مواجهة الفريق أمام فاركو، مؤكداً أن القرار لم يكن موفقاً.

وقال نور الدين في مداخلة مع برنامج “الجوكر” الذي تقدمه الإعلامية منى غانم سلطان عبر قناة هي:

“كان من الأفضل عدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية لمحمد هاني، خصوصاً أن النتيجة وقتها كانت تشير لتقدم الأهلي بثلاثة أهداف، وبالتالي لم يكن هناك ما يستدعي تشديد العقوبة”.

وتوقع نور الدين أن يتم إبعاد محمد معروف عن إدارة مباريات الأهلي لفترة قد تمتد إلى أربع أو خمس مباريات على الأقل.

كما تطرق إلى الضغوط التي يتعرض لها قضاة الملاعب قائلاً:

“الانتقادات المتواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي تضع الحكام تحت ضغط كبير. لدينا حكام على مستوى جيد ويحتاجون إلى مساندة حتى يظهروا بصورة أفضل”.

واستعاد نور الدين ذكرياته مع التحكيم مؤكداً أنه مر بمواقف صعبة، مثل إدارته لمباراة الترجي والفيصلي في البطولة العربية، لكنه لم يفكر في الاعتزال وقتها.

وكشف الحكم الدولي السابق عن واقعة أخرى مثيرة، حيث قال:

“في إحدى المباريات خارج مصر عرض أحد المسؤولين رشوة عليّ وعلى زملائي محمود عاشور وضياء السكران، لكننا رفضنا بشكل قاطع. مثل هذه العروض تتكرر أحياناً، لكن لا يمكن القبول بها”.

واختتم نور الدين تصريحاته بالتأكيد على أنه تلقى عرضاً للعودة إلى التحكيم، لكنه رفض بشكل نهائي، مشيراً إلى ثقته في أن الوجوه التحكيمية الجديدة قادرة على إثبات نفسها في الفترة المقبلة.