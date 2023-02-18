نوتنغهام فورست ضد مان سيتي..كتيبة جوارديولا تطمح في الحفاظ على صدارة البريميرليج

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نادي نوتنغهام فورست ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز على ستاد سيتي غراوند، ويطمح الفريق السماوي بقيادة المدير الفني المخضرم بيب جوارديولا في الحفاظ على صدارته لترتيب البريميرليج.

مانشستر سيتي يخطف الصدارة من نادي أرسنال

تمكن مان سيتي من التغلب على نادي أرسنال في المواجهة الماضية التي جمعت بينهما بنتيجة 3 أهداف لهدف، ليصل إلى النقطة 51 متساويًا معه في النقاط، ولكن يتفوق الفريق السماوي بفارق الأهداف، لينتزع السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، إلا أن أرسنال يتبقى له مباراة مؤجلة.

موعد لقاء نوتنغهام فورست ضد مانشستر سيتي في الجولة الرابعة والعشرين بالبريميرليج

تنطلق المباراة المرتقبة للفريق السماوي ضد نوتنغهام بالدوري الإنجليزي يوم غد السبت الموافق 18 فبراير، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيلة بيب جوارديولا المتوقعة في مواجهة نوتنغهام

يتوقع أن يعتمد المدير الفني الإسباني للفريق السماوي على التشكيلة المكونة من:

حراسة المرمى: ايدرسون.

الدفاع: ووكر، أكي، دياس.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، غوندوغان، سيلفا، دي بروين.

الهجوم: رياض محرز، هالاند، غريليش.

تشكيلة ستيف كوبر المتوقعة أمام مان سيتي

يطمح المدير الفني لنادي نوتنغهام “كوبر” في الخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، ومحاولة تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس.

الدفاع: أورير، رينان لودي، بولي، ماكينا.

خط الوسط: مانجالا، ريمو فريلير، مورغان وايت.

الهجوم: سكاربا، كريس وود، جونسون.

من هو حكم لقاء نوتنغهام ضد مان سيتي

أسندت مهمة التحكيم لتلك المباراة للحكم “جراهام سكوت”، ويمكن مشاهدة اللقاء عن طريق قنوات بي إن سبورت القطرية.