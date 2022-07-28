نهضة بركان يقهر الوداد ويحصد كأس العرش المغربي

نجح نهضة بركان في حصد لقب بطولة كأس العرش، بعد فوزه بركلات الترجيح على الوداد، مساء اليوم الخميس، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وانتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، وتم اللجوء للوقت الإضافي ثم ركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاع زهير المترجي ويحيى عطية الله، أول ركلتين للوداد، وسجل جوفيل سوفو وأيوب العملود الضربتين الثالثة والرابعة، لكن أيمن الحسوني أهدر الركلة الخامسة.

وسجل حمزة الموسوي والعربي الناجي أول ركلتين لنهضة بركان، وأضاع يوسف الفحلي، الركلة الثالثة لنهضة بركان، بعد تصدي ناجح من الحارس رضا التكناوتي.

وسجل سفيان المودن، الركلة الرابعة بنجاح لنهضة بركان.

وبالعودة لمجريات المباراة في الوقت الإضافي، ضغط نهضة بركان في الدقائق الأولى من أجل هز الشباك.

وسيطر زهير المترجي لاعب الوداد، على الكرة، وسدد بشكل رائع، لكن الكرة مرت فوق مرمى نهضة بركان.

وداخل منطقة الجزاء، سدد يحيى عطية الله لاعب الوداد، كرة متقنة لكن حارس نهضة بركان أنقذ مرماه من فرصة خطيرة.

وانتهى الشوط الأول الإضافي بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 119 كاد نهضة بركان أن يهز الشباك من خلال هجمة مرتدة واعدة لكن جلال الداودي عرقل لاعب نهضة بركان، ليشهر الحكم، البطاقة الحمراء لمدافع الوداد.

وأدار اللقاء، الحكم المغربي الدولي رضوان جيد، وارتدى أيمن الحسوني، شارة قيادة الوداد بسبب غياب يحيى جبران للإيقاف، أما العربي الناجي ارتدى شارة قيادة نهضة بركان.

ونال سفيان المودن لاعب نهضة بركان، بطاقة صفراء، بسبب لمسة يد عطلت سير اللعب وهجمة مرتدة للوداد البيضاوي.

وحضر جمهور الوداد البيضاوي بكثافة في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، من أجل تحفيز لاعبيه لحصد كأس العرش واستكمال الثلاثية التاريخية هذا الموسم.

وكان الوداد مع مدربه وليد الركراكي، قد توج بلقب الدوري المغربي للمحترفين، ولقب دوري أبطال أفريقيا.

أما نهضة بركان مع مدربه فلوران إيبينجي تمكن من حصد كأس الكونفيدرالية الأفريقية.