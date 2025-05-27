نهاية القصة.. الدون يبلغ السعوديين بالرحيل عن فريقه

إتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرارًا بالرحيل عن ناديه الحالي النصر السعودي، بعد موسمين ونصف قضاهم مع العالمي السعودي.

نهاية مميزة للأسطورة البرتغالية

وانهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موسمه المميز مع نادي النصر في الدوري السعودي لموسم 2024-25، بعد تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 25 هدفا.

وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي أن النجم البرتغالي رونالدو قبل مباراة الفتح، أبلغ أعضاء صندوق الاستثمارات العامة أنه لا ينوي الاستمرار مع النصر.

ونوه جاليتي إلى أن النجم البرتغالي أعاد النظر في مستقبله بعد خسارة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على الرغم من الاتفاق الشفهي على التجديد قبل أسابيع، .

وفي وقت سابق أشار البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى انتهاء مشواره مع نادي النصر بعد ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين مساء الإثنين بعد مسيرة شهدت العديد من الأرقام القياسية للدون.

تعليق الدون

حيث علق الدون كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة “إكس قائلًا”: “انتهى هذا الفصل، القصة لا تزال قيد الكتابة، شكرًا للجميع”.

ونجح قائد النصر في تحقيق العديد من الأرقام الفردية المميزة، أهمها تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي، بعد أن سجّل أكثر من 30 هدفًا خلال الموسم، ليؤكد استمرار تألقه التهديفي حتى في عامه الـ39.

ولم تقف مساهمات رونالدو على الجانب التهديفي فقط، بل لعب دورًا محوريًا في خلق الفرص وتمرير الكرات الحاسمة لزملائه، كما قاد الفريق إلى نهائي كأس الملك ومراحل متقدمة من دوري أبطال آسيا.

وخلال الموسم أيضًا حطم رونالدو لعدد من الأرقام القياسية، حيث أصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بتاريخ دوري روشن، متجاوزًا أرقامًا سابقة لنجوم كبار في المسابقة.