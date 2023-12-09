نهاية الشوط الأول بثلاثية وتألق مرموش، نتيجة الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت

تفوق فريق انتراخت فرانكفورت على نظيره باير ميونخ بثلاثية في الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في ملعب فريق فرانكفورت.

وسجل فريق إنتراخت فرانكفورت ثلاثة أهداف فيما سجله البايرن هدفا وحيدا في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، تتواصل عقدة الفريق البافاري أمام نظيره فرانكفورت فبعد تلك المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة هاهو الفريق الأحمر يعود مجددا ليذيق بايرن ميونخ مرارة الهزيمة وهذه المرة بثلاثية.

سجل أهداف فرانكفورت كل من عمر مرموش وهوجو رلارسون وايريك ايبمبي في الدقائق 12 و31 و36 من عمر المباراة، سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد اللاعب جوشوا كيميتش في الدقيقة 44، وتألق اللاعب المصري عمر مرموش وسجل الهدف الأول لفرانكفورت في الدقيقة 12 بطريقة رائعة.

يذكر أن بايرن ميونيخ يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني بينما يحتل فريق فرانكفورت المركز السابع، أما الصدارة فهي من نصيب باير ليفركوزن برصيد 32 نقطة.

وينضم عمر مرموش إلى محمد زيدان ومحمد بركات محمد صلاح في قائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا ضد بايرن ميونخ.