نهائي كأس ملك إسبانيا.. موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد إلى خوض مباراة قوية في نهائي كأس ملك إسبانيا، سوف تجمعه مع فريق أوساسونا، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

تقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم السبت الموافق السادس من مايو، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وتلعب المباراة على ملعب لا كارتوخا وسط حضور جماهيري كبير من جانب الفريقين أملا في حصد اللقب.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر الناقل الحصري لبطولة كأس ملك إسبانيا، وهي شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية، وتحديدا قناة ssc HD1.

وكان ريال مدريد قد تأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة 4-1 في مجموعة المباراتين.

بينما وصل فريق أوساسونا إلى نهائي كأس إسبانيا عقب فوزه على فريق أتليتك بيلباو بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

تاريخ ألقاب كأس ملك إسبانيا

حصد فريق ريال مدريد اللقب 19 مرة ويسعى إلى الفوز باللقب للمرة 20 في تاريخه، لكنه رغم ذلك ليس الأكثر حصولا على اللقب بل يحتل المركز الثالث في القائمة.

حيث يتصدر برشلونة قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 بطولة؛ بينما يأتي أتليتك بيلباو في المركز الثاني برصيد 23 لقبا.

وإذا فاز فريق أوساسونا فسيكون قد حقق لقبه الأول في تاريخه، ويكون قد حقق المفاجأة الكبرى وهي هزيمة ريال مدريد في نهائي البطولة.