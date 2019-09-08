





يخوض اليوم فريق الزمالك وفريق بيراميدز مباراة نهائي كأس مصر، وتقام المباراة على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، يخوض الفريقين المباراة ولدى كلاً منهم طموح في احراز اللقب، ويمني فريق بيراميدز نفسه من الحصول على أول ألقابه كما فعلها من قبل فريق المقاولون وانبي وحرس الحدود، وكما هو معروف يتصدر فريق الأهلي ا لأندية الأكثر احرازاً لتلك البطولة ولكنه خرج على يد بيراميدز في دور الستة عشر من تلك المسابقة.







نهائي كأس مصر

بعد أن سيطر الأهلي على البطولة لفترات طويلة يخرج هذه المرة من المنافسة على المسابقة ويحل مكانه فريق بيراميدز الوافد القديم بعد تعديل اسمه، جماهير الزمالك تنتظر ان تحصد اول القاب الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وكما هو معروف أن الفائز من الفريقين سيواجه فريق الأهلي في مباراة السوبر المصري.







القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر

تمكن فريق الاهرامات (بيراميدز) من الوصول إلى مباراة النهائي في تلك النسخة من مسابقة كأس مصر 2019، بعد مواجهات شديدة تمكن من خلالها تخطي عقبة المارد الأحمر، وتقوم ثلاث قنوات فضائية خاصة من إذاعة مباراة النهائي في مسابقة كأس مصر 2018/2019، وتلك القنوات:







قناة نايل سبورت المصرية ويعلق على. المباراة الكابتن مدحت شلبي.

قناة أون سبورت ويعلق على المباراة المعلق حاتم بطيشة.

تايم سبورتس ويعلق على المباراة الكابتن مؤمن حسن عبر التردد الأرضي .