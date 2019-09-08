نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
نهائي كأس مصر
القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر
تمكن فريق الاهرامات (بيراميدز) من الوصول إلى مباراة النهائي في تلك النسخة من مسابقة كأس مصر 2019، بعد مواجهات شديدة تمكن من خلالها تخطي عقبة المارد الأحمر، وتقوم ثلاث قنوات فضائية خاصة من إذاعة مباراة النهائي في مسابقة كأس مصر 2018/2019، وتلك القنوات:
- قناة نايل سبورت المصرية ويعلق على. المباراة الكابتن مدحت شلبي.
- قناة أون سبورت ويعلق على المباراة المعلق حاتم بطيشة.
- تايم سبورتس ويعلق على المباراة الكابتن مؤمن حسن عبر التردد الأرضي .