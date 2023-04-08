“نهائي كأس مصر”.. هل سيتم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بتقنية الـVAR ام لا؟

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر المقام مساء الاثنين المقبل في استاد القاهرة الدولي، وقد تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الزي التقليدي في المباراة، في حين سيخوض بيراميدز المباراة بالزي الاحتياطي، وسيكون الأهلي مسؤولاً عن كرات المباراة، ويذكر أن الأهلي تأهل للنهائي بعد تغلبه على سموحة، بينما تأهل بيراميدز بعد فوزه على حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، ويتطلع بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه، بينما يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في العام الماضي.

إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بتقنية الـVAR

تم التأكد بشكل نهائي من إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، باستاد القاهرة، بتقنية الفيديو مساء الاثنين المقبل، بعد انتهاء الأزمة التي كانت متعلقة بالشركة المنفذة للتقنية.

وشهدت مباراة المصري وحرس الحدود في الدوري المصري عودة تقنية الفار أمس، مما يؤكد انتهاء الأزمة وإقامة مباراة نهائي الكأس بالتقنية، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مصير التقنية.

وكانت الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية الفيديو في مصر قد طالبت بمستحقاتها المتأخرة لدى اتحاد الكرة، ومنعت عربات (الفار) من الذهاب إلى المباريات.

وأنهى مسؤولو اتحاد الكرة، الأزمة مع الشركة الإسبانية، خلال الساعات الماضية، لتعود تقنية الفيديو لمباريات الدوري المصري الممتاز من جديد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تم تحديد موعد إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز في الساعة التاسعة والربع مساءً يوم الاثنين المقبل، وسيتم لعب المباراة في استاد القاهرة الدولي.

ستنقل القناة الرياضية “أون تايم سبورتس” المباراة، وسيتم توفير استوديو تحليلي يتضمن عددًا من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأحداث.