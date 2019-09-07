عشية نهائي كأس مصر .. اتحاد الكرة المصري يصدر بيان تحذيري لجماهير الكرة المصرية







نهائي كأس مصر الذي ينتظره عشاق الكرة المصرية في مصر والوطن العربي، والمقرر إقامته غدًا الأحد 8/9/2019 والذي يجمع نادي الزمالك الطامح للحصول على اللقب الـ27 في تاريخ المسابقة، ونادي بيرامبدز الساعي لمعانقة الكأس لأول مرة في تاريخه، وذلك على ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية، بحضور 20 ألف مشجع، فقد أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بيانًا وجه فيه رسائل تحذيرية، لجماهير الكرة المصرية.







بيان اتحاد الكرة المصري التحذيري

اتسم بيان اتحاد الكرة المصري بتوجيه رسائل تحذيرية حادة لجماهير الكرة المصرية، واوضح البيان أن هذا البيان جاء من منطلق السعي لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقات الاتحاد ونص البيان ما يلي:













🔴 بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة اقامة نهائي كأس مصر بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد… Gepostet von EFA.eg am Samstag, 7. September 2019

“بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وانطلاقا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، لذا يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بضرورة الحرص على ما يلي: أولا: الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن. ثانيا: عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة. ثالثا: الحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها. وفي حالة مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين سيتم تطبيق لوائح الاتحاد سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط، وذلك على وجه فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف”.





