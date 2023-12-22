“نهائي كأس العالم للأندية 2023” مانشستر سيتي وفلومينيسي على موعد مع اللقب العالمي.. إليكم القنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء غد الجمعة، إلى استاد الملك عبد الله الدولي “الجوهرة المشعة” في المملكة العربية السعودية، وذلك لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية 2023، والذي سيجمع بين مانشستر سيتي بطل أوروبا، وفلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية، حيث ازداد البحث عن القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية المرتقب، والتي سنوضحها لكم في هذا المقال.

نهائي كأس العالم 2023

يفتح ملعب الملك عبدالله الدولي أبوابه، لاستضافة نهائي كأس العالم للأندية لعام 2023، والذي يلتقي فيه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي فلومينينسي.

حيث يدخل مانشستر سيتي مباراة النهائي، بعد فوزه المثير مساء الثلاثاء الماضي على نادي أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

أبطال أوروبا إلى نهائي كأس العالم للأندية 💪#السيتي pic.twitter.com/ConeqQA7Q2 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 19, 2023

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لمانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث نجح المان سيتي في تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي.

ويسعى المان سيتي لتحقيق لقب كأس العالم للأندية 2023، للمرة الأولى في تاريخه، في ظل تكدس الفريق بمجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

بينما يأتي في الطرف الآخر نادي فلومينينسي الذي نجح في الوصول إلى المباراة النهائية، بعد الانتصار على الأهلي المصري في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

ويطمح نادي فلومينينسي الذي يلعب النسخة الثالثة له في تاريخه من كأس العالم للأندية، في تحقيق مفاجأة، وإنجاز كبير بالفوز على السيتي، وتحقيق لقب كأس العالم للأندية لعام 2023-2024.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم أجمع، لقاء من أهم لقاءات هذا الأسبوع، والذي سيجمع نادي مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث من المقرر أن تُقام مباراة النهائي اليوم الجمعة الموافق 22-12-2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك عبدالله الدولي.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2023

تُنقل فعالية نهائي كأس العالم للأندية 2023، والذي يجمع بين مانشستر سيتي وفلومينيسي، على مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية لعام 2023-2024.

"الجوهرة المشعة" تودع عشاق كأس العالم للأندية 2023 بحفل ختامي فخم#نشرة_الأخبار | #SSC pic.twitter.com/qYR8Q4v3kx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023

ويمكن للجميع متابعة مباراة نهائي كأس العالم للأندية عبر ق قنوات ssc sport المشفرة على الترددات التالية:

تردد قناة ssc sport نايل سات

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc عربسات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: HD.

تردد قناة ssc على بدر سات

تردد: 12380.

القمر الصناعي: بدر سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.