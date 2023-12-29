نهائي كأس السوبر المصري: ملخص حماسي لمباراة الأهلي وفيوتشر

حقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه المثير على نادي فيوتشر بنتيجة 4-2 بعد التمديد للوقت الإضافي.

فرحة لاعبي الأهلي - مصدر الصورة: حساب الأهلي على تويتر

شهدت المباراة تقدماً هجومياً منذ بدايتها، حيث نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 13، وتبعه حسين الشحات في الدقيقة 34 بالهدف الثاني.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0، إلا أن فيوتشر عاد بقوة في الشوط الثاني، وبتسجيل هدفين عن طريق عمر السعيد ومحمد محمود، تعادل الفريقان 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.

عندها انتقلت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث برزت مهارات المهاجم الفرنسي أنطوني موديست ليحرز هدف برأسية رائعة في الدقيقة 114، وأضاف كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 116 ليختتم الأهلي المباراة بتتويج مستحق وفوز مثير.

كانت المباراة مثيرة للغاية، وشهدها حضور جماهيري كبير، وتمكن الأهلي من حسمها لصالحه في النهاية ليؤكد أحقيته باللقب.