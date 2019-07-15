نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.. موعد مباراة الجزائر والسنغال والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 وما هي القنوات الناقلة للمباراة النهائية أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الآن من كل جماهير كرة القدم، حيث نقدم لكم كل أخبار نهائي أمم أفريقيا المرتقب والذي يقام يوم الجمعة 19 يوليو 2019 على استاد القاهرة الدولي، هذا ومن المرتقب أن تشهد الساعات القليلة القادمة وصول طائرات إلى مطار القاهرة قادمة من أوروبا والجزائر محملة بجماهير الخضر والتي تأمل في الفوز باللقب، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد المباراة النهائية بتوقيت فرنسا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا والسويد ولندن، وبتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

لعبة الجزائر والسنغال النهائية ستكون ثالث نهائي للمنتخب الجزائري، حيث فاز منتخب الجزائر بلقب بطولة أفريقيا 1990، وحصل على المركز الثاني عام 1980، بينما ستكون ثاني نهائي لمنتخب السنغال، بعدما حصل على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2002، ولم يحصل المنتخب السنغالي على لقب البطولة من قبل، إذا منتخب الجزائر يبحث عن النجمة الثانية، بينما منتخب السنغال يبحث عن نجمته الأفريقية الأولى.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 فسوف تكون المباراة منقولة على قنوات bein sports، كما تذيع المباراة قناة تايم سبورت المصرية الأرضية، موعد مباراة الجزائر والسنغال النهائية يوم الجمعة 19 يوليو 2019 ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وألمانيا والدنمارك.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.