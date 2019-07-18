نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال | موعد المباراة والقناة الناقلة

يلعب منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر العام الحالي، بعدما تغلب المنتخبان على المنافسين وتمكنوا من الوصول للمرحلة الأخيرة واللعب في مباراة التتويج بكأس البطولة.

موعد مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة الجزائر والسنغال يوم الجمعة 19 يوليو 2019 على ستاد القاهرة الدولي الساعة التاسعة مساء وسط حضور جماهيري كبير من الجانب الجزائري الشقيق وجماهير منتخب السنغال لمساندة وتشجيع منتخباتهم للفوز بلقب البطولة.

ومن المتوقع أن يحضر مسئولون من مصر في مباراة النهائي بالإضافة لمسئولين من الجزائر والسنغال، كما هو المعتاد في نهائيات البطولات القارية والعالمية دعما لمنتخباتهم لحمل لقب بطولة الأمم الأفريقية.

ويتسلم الفائز باللقب كأس البطولة والميداليات الذهبية وسط ستاد القاهرة الدولي الذي يتسع لحوالي 70 ألف متفرج، وهو من أفضل الملاعب على مستوى القارة الأفريقية وشهد\ نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2006 بين مصر وكوت ديفوار والتي تم تتويج المنتخب المصري فيها بكأس البطولة.

تقنية الفار في نهائي أمم أفريقيا

وفي مباراة النهائي ستتواجد تقنية الفار أو حكم الفيديو لأول مرة في نهائيات بطولة أمم أفريقيا والتي يلجأ إليها الحكم الأساسي لمراجعة قراراته أو التأكد من إحدى المخالفات التي وقعت داخل الملعب من اللاعبين، وأكثر استخداماتها يكون في التأكد من وجود ضربة جزاء.

قنوات إذاعة نهائي أمم أفريقيا

وتنقل قناة تايم سبورت الأرضية نهائي بطولة أمم أفريقيا لأن مصر هي المستضيفة للبطولة على أرضها، كما تذاع مباراة النهائي على الأقمار الصناعية عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تمتلك البث الحصري لمباريات البطولة.

جدير بالذكر أن مصر خرجت من بطولة أمم أفريقيا في دور السادس عشر بعد هزيمتها غير المتوقعة أمام منتخب جنوب أفريقيا.