نهائي كأس الأمم الأفريقية | التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ومنتخب السنغال

تقام مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019 الساعة 9 مساء على ستاد القاهرة الدولي للكتاب، في ختام لفاعليات البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019.

ومن التوقع أن يحضر مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا كبار المسئولين في الجزائر وكبار المسئولين في السنغال، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين المصريين باعتبار أن مصر هي منظمة البطولة في دورتها الحالية 2019.

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع

قاد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي فريق بلاده إلى نهائي أمم ألإريقيا 2019 وسط توقعات منذ بدابة البطولة بحصد المنتخب الجزائري لكأس أمم أفريقيا بعد الأداء المتميز الذي قدمه من انطلاق المنافسات.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي منذ بداية المباراة: “رايس مبولحي في حراسة المرمى، مهدي زفان، جمال بلعمري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، رياض محرز، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح”.

تشكيل منتخب السنغال المتوقع

كما ظهر منتخب السنغال بأداء متميز في بطولة أمم أفريقيا جعله يتأهل لمباراة النهائي ضد منتخب الجزائر والتي تنطلق في التاسعة على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب السنغال كالتالي: “ألفريد جومي في حراسة المرمى، لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سبالي، هنري سافيه، ألفريد نداي، إدريسا جايي، ساديو ماني، كريبين دياتا (إسماعيل سا) ومباي نيانغ”.

وصعد منتخب الجزائر للمباراة النهائية على حساب منتخب نيجريا، بينما صعد منتخب السنغال للمباراة النهائية على حساب منتخب تونس، وحصد منتخب تونس المركز الرابع بعد الخسارة من نيجريا التي حصدت المركز الثالث في البطولة.