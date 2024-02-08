نهائي عربي خالص.. إليك موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا 2023 بين قطر والأردن

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2024 عن موعد المباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام يوم السبت 10 فبراير 2024 على ملعب لوسيل المونديالي وستجمع المباراة المنتخب القطري، صاحب الأرض والجمهور، مع المنتخب الأردني الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله للنهائي لأول مرة في تاريخه على حساب منتخب كوريا الجنوبية بعد الفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء.

وتُقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 19:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن مشاهدة المباراة على مجموعة من القنوات الناقلة، أهمها:

قنوات بي إن سبورتس : beIN Sports AFC 1 HD beIN Sports AFC 2 HD beIN Sports AFC 3 HD

قناة الكأس القطرية

قناة أبوظبي الرياضية

قناة الرابعة العراقية

قناة SSC1 HD السعودية

وتُعد هذه المباراة حدثًا رياضيًا هامًا على مستوى القارة الآسيوية، حيث يتوقع أن تحظى باهتمام كبير من قبل الجماهير العربية، لأن النهائي عربي تمامًا، وتُعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر بطولة كأس آسيا، بعد أن استضافت البطولة عام 1988.

وتُقام بطولة كأس آسيا كل أربع سنوات، وتُعد من أهم البطولات الرياضية على مستوى القارة الآسيوية، ويُشارك في البطولة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، وتُعد هذه البطولة فرصة ذهبية للمنتخبات الآسيوية لإظهار قدراتها ومواهبها على المستوى الدولي.