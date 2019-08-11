نهائي بطولة غرب آسيا 2019.. موعد مباراة العراق والبحرين

ننشر موعد مباراة العراق والبحرين القادمة في نهائي بطولة غرب آسيا 2019 تلك المباراة النهائية التي ستحدد بطل النسخة التاسعة والتي تقام بالعراق، ميعاد المباراة النهائية سيكون يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019، ويشارك منتخب العراق بوصفه بطل المجموعة الأولى، ومنتخب البحرين هو بطل المجموعة الثانية، كل الترشيحات توقعت فوز منتخب العراق بالمركز الأول في مجموعته، لكن منتخب البحرين حقق مفاجأة كبيرة بتحقيقه للمركز الأول بالمجموعة الثانية متفوقا على منتخبات السعودية والكويت والأردن.

لعبة العراق والبحرين في موعد نهائي بطولة غرب آسيا 2019 ستقام على ملعب كربلاء، هذا الملعب الذي استضاف كل مباريات المجموعة الاولى ومباريات المنتخب العراقي صاحب الملعب والجمهور في البطولة، منتخب البحرين تأهل للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، بينما منتخب العراق فاز في ثلاثة وتعادل في مباراة.

موعد نهائي بطولة غرب آسيا 2019 “مباراة العراق والبحرين”

القنوات الناقلة للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا 2019 هي قناة العراق الرياضية وقناة الأردن الرياضية، ومن المرتقب أن تذيع قناة البحرين الرياضية البث المباشر للمباراة، موعد مباراة العراق والبحرين ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت العراق والبحرين والسعودية.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي.