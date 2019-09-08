نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019 فردي الرجال.. موعد مباراة نادال ضد ميدفيديف – القنوات الناقلة







موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019 للرجال هو الموعد المرتقب من كل جماهير اللعبة البيضاء في كل مكان في العالم، حيث نقدم لكم موعد مباراة نادال وميدفيديف المقرر لها اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019، والمباراة النهائية لرابع بطولات الجراند سلام هذا العام، مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة تقام على الملعب الرئيسي للبطولة ملعب أرثر آش في منتزة فلاشينج ميدو بمدينة نيويورك الأمريكية.







موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019 فردي الرجال سيكون أول نهائي للروسي دانييل ميدفيديف والذي يبحث عن اللقب الأول مع بطولات الجراند سلام، بينما يبحث الإسباني رافائيل نادال عن الاقتراب من فيدرير صاحب السجل الأكبر مع بطولات الجراند سلام بعشرين لقب، بينما نادال يمتلك 18 لقب من بطولات الجراند سلام، كما يذكر أن نادال حصل على بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من قبل ثلاث مرات ويبحث عن اللقب الرابع.

موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019 للرجال مباراة نادال وميدفيديف







بخصوص قنوت تذيع مباراة نهائي us open 2019 فسوف تكون المباراة منقولة على قنوات bein sports، نادال هو المصنف الثاني عالميا ويبلغ من العمر 33 عاما، ميدفيديف هو المصنف الخامس عالميا يبلغ من العمر 23 عاما، موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وألمانيا وسويسرا والدنمارك والسويد.

الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 12 مساء الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت لندن.

الرابعة مساء بتوقيت نيويورك وشرق كندا.