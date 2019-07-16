نهائي أمم أفريقيا 2019.. موعد مباراة السنغال والجزائر والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو كرة القدم الأفريقية مواجهة نارية ومرتقبة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر بين منتخبي الجزائر والسنغال لتحديد الفائز بلقب البطولة التي يعد المنتخب المصري أكثر من حصلوا عليها بمجموع 7 كؤوس كان آخرها في العام 2010 على منتخب غانا، وهذا العام تنحصر المنافسة في نهائي أمم أفريقيا بين منتخب الجزائر محاربو الصحراء، والسنغال أسود التيرانجا، ونستعرض معكم في هذا التقرير كل التفاصيل المتعلقة بنهائي أمم أفريقيا 2019 مباراة الجزائر ضد السنغال.

موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا بين السنغال والجزائر

تقام مباراة الجزائر ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء، لحسم الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 بعد مشوار فريق لكلا الفريقين بدأ مع انطلاق دور المجموعات بالبطولة في 21 يونيو الماضي واستطاع كل منتخب تحقيق نتائج إيجابية للغاية أبهرت كل متابع للبطولة.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي الذي يسع 71 ألف متفرج مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 التي يلعب فيها منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال والتي ستشهد بعد نهايتها تتويج الفائز بالكأس الأفريقية الاغلى والميداليات الذهبية، وكان استاد القاهرة الدولي شهد نهائي كأس أمم أفريقيا في العام 2006 بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار في المباراة الشهيرة التي حقق فيها المنتخب المصري اللقب بضربات الترجيح وكانت الانطلاقة نحو تحقيق الثلاثية التاريخية.

ويشهد نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة وجود تقنية حكم الفيديو والتي لم تطبق من قبل في هذه البطولة، وتقوم هذه التقنية بوجود حكم مساعد لحكم الساحة متواجد أمام مجموعة شاشات ليراجع قرارات الحكم ويخبره إذا أخطأ في أحد القرارات ولحكم الساحة أن يأخذ بوجهة نظر حكم الفيديو في اللعبة او يذهب لمشاهدتها في شاشة مخصصة لها بجانب الملعب لمراجعة قراره.

القنوات الناقلة لنهائي أمم أفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال

وتذيع قناة «تايم سبورت» على التردد الأرضي مباراة الجزائر ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، حيث انطلقت القناة منذ بداية بطولة كأس أمم أفريقيا وتمتلك حقوق بث المباريات داخل نطاق جمهورية مصر العربية واستقدمت العديد من نجوم التحليل العالميين والإعلام الرياضي ونجوم سابقين بالمنتخب المصري للظهور على شاشتها.

كما تبث مجموعة قنوات «بي إن سبورت» اللقاء عبر الباقة الإضافية «بي إن ماكس» فضائيا بصورة حصرية حيث أن تلك الشبكة هي المالك الحصري والوحيد لحقوق بث مباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كان”.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر لأول مرة بمشاركة 24 فريقا وليس 16 فقط كما في النسخ السابقة حيث بدأت البطولة بدور المجموعات من خلال تقسيم الفرق على 6 مجموعات وليس 4 وتأهل من كل مجموعة فريقان وتم اختيار أربعة منتخبات هم الأفضل في المركز الثالث بالنظر لعدد النقاط التي تحصلوا عليها، وبدأ بعدها دور خروج المهزوم واستمرت التصفيات إلى المباراة النهائية.

مباراة الجزائر ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا

قدم منتخب الجزائر أداء رائعا للغاية منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية واستحق الإشادة من الجميع بتحقيق ثلاثة انتصارات في دور المجموعات جعلته يصعد كأول مجموعته بالعلامة الكاملة وبرصيد ست نقاط وبرز نجم متوسط الميدان الهجومي بنادي ليستر سيتي رياض محرز الذي حصل مع فريقه على بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، واستطاع قيادة منتخب بلاده للمباراة النهائية وسجل ثلاثة أهداف كان آخرها هدف التأهل من الدور نصف النهائي في شباك نيجيريا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما سدد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء وأسكنها على يسار الحارس.

وعلى الجانب الآخر لم يقل أداء المنتخب السنغالي عن نظيره الجزائري حيث أثبت أسود التيرانجا قوة كبيرة منذ انطلاق البطولة بقيادة جناح ليفربول ساديو ماني الذي فاز مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 سجل ثلاثة أهداف، وتأهل منتخب السنغال من مباراة قبل النهائي على حساب منتخب تونس بصعوبة شديدة في الأشواط الإضافية.