نهائي أمريكا المفتوحة للسيدات 2019.. موعد مباراة سيرينا ويليامز وبيانكا فانيسا اندريسكو US open







ننشر موعد مباراة سيرينا ويليامز وبيانكا فانيسا اندريسكو في نهائي بطولة امريكا المفتوحة للسيدات المقرر لها يوم السبت 7 سبتمبر 2019 على ملعب أرثر آش الملعب الرئيسي في منتزه فلاشينج ميدو والرئيسي لبطولة US open، حيث سنتابع معكم كل أخبار نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس فردي السيدات 2019 وأهم أحداث اللقاء حتى معرفة من فاز بهذا اللقاء الهام والمرتقب، ومن هو رابع بطل لبطولات الجراند سلام لهذا الموسم موسم 2019.







في موعد نهائي أمريكا المفتوحة للتنس 2019 السيدات تبحث الأمريكية سيرينا ويليامز عن اللقب السابع لها مع تلك البطولة الكبرى، بينما الكندية الشابة بيانكا فانيسا اندريسكو تبحث عن اللقب والتتويج الأول بالبطولة الأمريكية، سيرينا ويليامز هي المصنفة الثامنة عالميا وتبلغ من العمر 38 عاما، بيانكا اندريسكو الكندية هي المصنفة الخامسة عشر عالميا وتبلغ من العمر 19 سنة.

موعد مباراة سيرينا ويليامز وبيانكا اندريسكو الكندية في نهائي أمريكا المفتوحة للسيدات 2019







سيرينا ويليامز تأهلت لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات 2019 بعد التغلب في قبل النهائي على الأوكرانية سفيتولينا 2-0 بكل سهولة، بينما الصغيرة الكندية بيانكا اندريسكو تأهلت للمباراة النهائية على حساب السويسرية بينسيتش بشوطين دون رد، موعد مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة فردي السيدات يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 12 مساء بتوقيت دبي الإمارات.