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نهائي أغلى الكؤوس : موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023 ورابط حجز التذاكر والتشكيل المتوقع

شريف أشرف

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة الهلال ضد الوحدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، المباراة التي لابد فيها من فائز متوج باللقب، العاشر للزعيم أم الثالث لممثل مكة نادي الوحدة، تقام المباراة الجمعة 12 مايو ويحضرها ويشرفها سمو الأمير محمد بن سلمان، لتسليم الكأس للفريق الفائز، كان الوحدة قد وصل للنهائي 7 مناسبات وهذه هي المرة الثامنة في تاريخه، بينما وصل الزعيم الهلالي لنهائي الكأس 17 مرة قبل هذه المباراة، كان أخرها الموسم الماضي والتي خسرها أما الفيحاء، تنقل المباراة على 7 قنوات فضائية عربية نظراً لأهميتها، فهي مؤهلة لبطولة السوبر وكذالك بطولة أسيا للأندية.

موعد-مباراة-الهلال-ضد-الوحدة-في-نهائي-الكأس-ورابط-التذاكر-والتشكيل-المتوقع (1)

الهلال يريد أن يخرج هذا الموسم ببطولة بعد هزيمته أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال أسيا 2023، وابتعاده عن لقب الدوري الذي يحمل لقبه في أخر موسمين، بينما الوحدة يرغب في كتابة التاريخ والتتويج للمرة الثالثة على حساب زعيم أسيا، وبذلك يكون قد حقق الفوز على النصر والهلال في المسابقة، أكمل الفريقين أستعداداتهما للمواجهة الكبرى، وفيما يلي تفاصيل المباراة من موعد ورابط حجز تذاكر المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين، وتاريخ مواجهاتهما في الكأس.

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موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 12-5-2023 | القنوات الناقلة والمعلقين وحكم مباراة النهائي

«النهائي».. موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم في كأس الملك 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة

  • 18.00 : السادسة مساءً بالتوقيت العالمي.
  • 19.00 : السابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.
  • 20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من السودان/ ليبيا/ فلسطين.
  • 21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ العراق/ الكويت/ قطر/ البحرين.
  • 22.00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عُمان.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر أكثر من قناة فضائية عربية لمزيد من الحرية أمام المشاهد لاختيار القناة والمعلق الذي يحبه، وفيما يلي قائمة القنوات.

رابط تذاكر مباراة نهائي كأس الملك

يمكنكم الآن الدخول على رابط منصة مكاني وتحديد التذكرة التي تريدون شرائها، والتي تبدأ من 30 ريال للتذاكر الموحدة شاملة قيمة ضريبة القيمة المضافة، وهناك فئات أعلى خاصة بالمقصورة وكبار الشخصيات.

التشكيل المتوقع للهلال

يعاني رامون دياز من إرهاق اللاعبين نتيجة تلاحم المباريات والسفر لليابان والإصابات التي تضرب بعض نجوم الفريق، مثل سلمان الفرج وعدم وضوح الرؤية للنجم سالم الدوسري، إضافة لإيقاف جوستافو كوييار وفيما يلي التشكيل المتوقع.

  • حراسة المرمى : – عبد المعيوف.
  • خط الدفاع : علي آل بليهي/ سعود عبد الحميد/ محمد البريك/ هيون سو.
  • خط الوط : عبد الله عطيف / كانو/ ميشيل ديلجادو/ أندريه كاريو.
  • خط الهجوم : إيجالو/ موسى ماريجا.

التشكيل المتوقع لممثل مكة نادي الوحدة

  • حراسة المرمى : منير المحمدي.
  • خط الدفاع : أمير كردي/ إسلام هوساوي/ أمير كردي/ دوراتي.
  • خط الوسط : فيصل فجر/ هزاع الغامدي/ عبد العزيز نور.
  • خط الهجوم : جيان ديفيد/ أنسيلمو/ عبد الكريم يودا.

مباراة الهلال والوحدة في كأس خادم الحرمين

تعد مباراة الفريقين هي المباراة رقم 8 في تاريخ مواجهاتهما في كأس الملك، في المباريات السبع السابقة فاز الهلال في 6 وفاز الوحدة مرة واحدة.

الوحدة في نهائي كأس الملك تاريخ وحاضر

لوحة الشرف للفرق الفائزة بالكأس

بطاقة المباراة

المباراة الهلال * الوحدة
المنافسة نهائي كأس خادم الحرمين
الموعد والتوقيت الجمعة 12 مايو الساعة 21.00 بتوقيت أم القرى
القنوات الناقلة ssc/دبي/ أبوظبي/ بي إن سبورت/ الكأس/ البحرين الرياضية، الرياضية السعودية ksa
الملعب الجوهرة المشعة
الحكم سيمون مارتشينياك البولندي
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شريف أشرف

شريف أشرف كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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