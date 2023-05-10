نهائي أغلى الكؤوس : موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023 ورابط حجز التذاكر والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة الهلال ضد الوحدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، المباراة التي لابد فيها من فائز متوج باللقب، العاشر للزعيم أم الثالث لممثل مكة نادي الوحدة، تقام المباراة الجمعة 12 مايو ويحضرها ويشرفها سمو الأمير محمد بن سلمان، لتسليم الكأس للفريق الفائز، كان الوحدة قد وصل للنهائي 7 مناسبات وهذه هي المرة الثامنة في تاريخه، بينما وصل الزعيم الهلالي لنهائي الكأس 17 مرة قبل هذه المباراة، كان أخرها الموسم الماضي والتي خسرها أما الفيحاء، تنقل المباراة على 7 قنوات فضائية عربية نظراً لأهميتها، فهي مؤهلة لبطولة السوبر وكذالك بطولة أسيا للأندية.

الهلال يريد أن يخرج هذا الموسم ببطولة بعد هزيمته أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال أسيا 2023، وابتعاده عن لقب الدوري الذي يحمل لقبه في أخر موسمين، بينما الوحدة يرغب في كتابة التاريخ والتتويج للمرة الثالثة على حساب زعيم أسيا، وبذلك يكون قد حقق الفوز على النصر والهلال في المسابقة، أكمل الفريقين أستعداداتهما للمواجهة الكبرى، وفيما يلي تفاصيل المباراة من موعد ورابط حجز تذاكر المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين، وتاريخ مواجهاتهما في الكأس.

لمسة 🌟

لدغة ⚽️

عبور 🌪️ 🎧 متعة المهارة في #أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/dSYTmdIv0h — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) April 30, 2023

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة

18.00 : السادسة مساءً بالتوقيت العالمي.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من السودان/ ليبيا/ فلسطين.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ العراق/ الكويت/ قطر/ البحرين.

22.00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عُمان.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر أكثر من قناة فضائية عربية لمزيد من الحرية أمام المشاهد لاختيار القناة والمعلق الذي يحبه، وفيما يلي قائمة القنوات.

نهائي كأس الملك بين #الهلال والوحدة سيكون منقولا على جميع القنوات الرياضية العربية أبرزها: beIN

SSC

الكأس

أبوظبي الرياضية

الرياضية السعودية

دبي الرياضية

البحرين الرياضية. pic.twitter.com/V8FtiO9nXd — نـوآف بـن نـادي 💙🤍 (@aa_10ss) May 1, 2023

رابط تذاكر مباراة نهائي كأس الملك

يمكنكم الآن الدخول على رابط منصة مكاني وتحديد التذكرة التي تريدون شرائها، والتي تبدأ من 30 ريال للتذاكر الموحدة شاملة قيمة ضريبة القيمة المضافة، وهناك فئات أعلى خاصة بالمقصورة وكبار الشخصيات.

التشكيل المتوقع للهلال

يعاني رامون دياز من إرهاق اللاعبين نتيجة تلاحم المباريات والسفر لليابان والإصابات التي تضرب بعض نجوم الفريق، مثل سلمان الفرج وعدم وضوح الرؤية للنجم سالم الدوسري، إضافة لإيقاف جوستافو كوييار وفيما يلي التشكيل المتوقع.

حراسة المرمى : – عبد المعيوف.

خط الدفاع : علي آل بليهي/ سعود عبد الحميد/ محمد البريك/ هيون سو.

خط الوط : عبد الله عطيف / كانو/ ميشيل ديلجادو/ أندريه كاريو.

خط الهجوم : إيجالو/ موسى ماريجا.

التشكيل المتوقع لممثل مكة نادي الوحدة

📸 | مغادرة بعثة الفريق الكروي الأول إلى جدة ✈️#الوحدة pic.twitter.com/2sKIQW58vq — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) May 8, 2023

حراسة المرمى : منير المحمدي.

خط الدفاع : أمير كردي/ إسلام هوساوي/ أمير كردي/ دوراتي.

خط الوسط : فيصل فجر/ هزاع الغامدي/ عبد العزيز نور.

خط الهجوم : جيان ديفيد/ أنسيلمو/ عبد الكريم يودا.

مباراة الهلال والوحدة في كأس خادم الحرمين

تعد مباراة الفريقين هي المباراة رقم 8 في تاريخ مواجهاتهما في كأس الملك، في المباريات السبع السابقة فاز الهلال في 6 وفاز الوحدة مرة واحدة.

لمسة 🌟

لدغة ⚽️

عبور 🌪️ 🎧 متعة المهارة في #أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/dSYTmdIv0h — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) April 30, 2023

الوحدة في نهائي كأس الملك تاريخ وحاضر

لوحة الشرف للفرق الفائزة بالكأس

بطاقة المباراة