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نقل الأسطورة البرازيلية بيليه إلى مستشفى في ساو باولو بسبب ” تورم عام ” في إطار علاجه من السرطان 

مصطفى أبو حجازي

قامت الصحيفة البرازيلية الشهيرة ” إي.إس.بي.إن ” بالحديث عن الأسطورة بيليه، وذلك بعد أن تم القيام بنقله إلى أحد المستشفيات المتواجدة في ساو باولو في إطار علاجه من مرض السرطان، حيث قد أصيب أسطورة كرة القدم البرازيلية ” بتورم عام ” 

نقل الأسطورة البرازيلية بيليه إلى مستشفى في ساو باولو بسبب " تورم عام " في إطار علاجه من السرطان 

وأضافت الصحيفة قائلة ” النجم بيليه يقوم بالخضوع إلى بعض الفحوصات وذلك من أجل تقييم حالته الصحية، والحصول على الكورس العلاجي الأنسب. 

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وكان أسطورة كرة القدم ” بيليه ” قد قام باستئصال ورم من القولون خلال عام 2021 شهر سبتمبر، ومنذ هذا التاريخ وهو يقوم بالذهاب إلى المستشفى بشكل مستمر من أجل تلقي العلاج بشكل منتظم. 

ولد نجم كرة القدم ” بيليه ” خلال في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر لعام 1940، وهو لاعب كرة قدم برازيلي شهير في المنطقة الهجومية، ويعتبر النجم بيليه واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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