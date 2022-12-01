نقل الأسطورة البرازيلية بيليه إلى مستشفى في ساو باولو بسبب ” تورم عام ” في إطار علاجه من السرطان

قامت الصحيفة البرازيلية الشهيرة ” إي.إس.بي.إن ” بالحديث عن الأسطورة بيليه، وذلك بعد أن تم القيام بنقله إلى أحد المستشفيات المتواجدة في ساو باولو في إطار علاجه من مرض السرطان، حيث قد أصيب أسطورة كرة القدم البرازيلية ” بتورم عام ”

وأضافت الصحيفة قائلة ” النجم بيليه يقوم بالخضوع إلى بعض الفحوصات وذلك من أجل تقييم حالته الصحية، والحصول على الكورس العلاجي الأنسب.

وكان أسطورة كرة القدم ” بيليه ” قد قام باستئصال ورم من القولون خلال عام 2021 شهر سبتمبر، ومنذ هذا التاريخ وهو يقوم بالذهاب إلى المستشفى بشكل مستمر من أجل تلقي العلاج بشكل منتظم.

ولد نجم كرة القدم ” بيليه ” خلال في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر لعام 1940، وهو لاعب كرة قدم برازيلي شهير في المنطقة الهجومية، ويعتبر النجم بيليه واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور.