“نقطة لنقطة” تعادل منتخب فلسطين أمام الإمارات 1-1 في لقاء مثير بكأس أسيا 2023
انتهى منذ لحظات لقاء منتخب فلسطين والإمارات في الجولة الثانية من بطولة كأس أسيا 2023، في مباراة شهدت أحداث شيقة ومثيرة، حيث أنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، ليخرج كل فريق بنقطة من هذا اللقاء.
مباراة فلسطين والإمارات
خاض المنتخب الفلسطيني لقاء قوي جدا أمام منتخب الإمارات، ولكن لم يحالفه الحظ، حيث سيطر الفدائي على مجريات المباراة معظم الوقت، وأضاع الكثير من الفرص.
هجمة فلسطينية منظمة ضاعت بغرابة #AsianCup2023 | #SSC pic.twitter.com/DnbBGp8DQp
— SSC (@ssc_sports) January 18, 2024
بدأت المباراة بتسجيل الإمارات أول الأهداف في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب سلطان الأميري، وبعدها ظل المنتخب الإماراتي مسيطرا، حتى طرد لاعبه خليفة الحمادي في الدقيقة 37، لتستكمل الإمارات المباراة بعشرة لاعبين، وحصل المنتخب الفلسطيني على ركلة جزاء، ولكن نجح الحارس خالد عيسى في التصدي لها ببراعة
جزائية فلسطين الضائعة بعد تألق الحارس الإماراتي خالد عيسى 🧤 #AsianCup2023 | #SSC pic.twitter.com/PUyglJAeXI
— SSC (@ssc_sports) January 18, 2024
وفي الشوط الثاني كانت السيطرة حاضرة للمنتخب الفلسطني لإدراك التعادل، وبالفعل استطاع أن يحقق التعادل في الدقيقة 50 عن طريق هدف ذاتي سجله اللاعب بدر ناصر عبدالعزيز بالخطأ في مرماه.
تفاعل جماهير فلسطين بعد هدف التعادل أمام الإمارات 🇵🇸#AsianCup2023 | #SSC pic.twitter.com/B68RAgKhP7
— SSC (@ssc_sports) January 18, 2024
ظلت سيطرة فلسطين على المباراة في الشوط الثاني، ولكن مع وجود دفاع قوي من الإمارات صد كل هجمات فلسطين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الأشقاء، ليتقاسم المنتخبين نقاط المباراة.
ترتيب المجموعة بعد تعادل فلسطين والإمارات
وبهذا التعادل الإيجابي بين فلسطين والإمارات، يكون ترتيب المجموعة كالتالي:
- الإمارات: 4 نقاط في الصدارة
- إيران: 3 نقاط في المركز الثاني
- فلسطين: نقطة وحيدة ثالثا
- هونج كونج: 0 نقاط رابعا