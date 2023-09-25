برشلونة يتصدر الدوري الإسباني وريال مدريد يتراجع: نظرة على ترتيب الفرق بعد الجولة السادسة لموسم 2023-2024

انتهت الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 بتألق فريق برشلونة وتراجع فريق ريال مدريد، حيث حقق برشلونة فوزًا دراماتيكيًا على سيلتا فيجو، في حين تعرض ريال مدريد لأول هزيمة له في الدوري هذا الموسم على يد أتلتيكو مدريد.

ترتيب الدوري الاسباني - مصدر الصورة سعودي سبورت

دعونا نلقي نظرة على ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة السادسة ونحلل أداء كل فريق.

ترتيب الفرق بعد الجولة السادسة:

1- برشلونة: يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 16 نقطة، وقد قدم أداءً مميزًا حتى الآن في الموسم الجديد، تمكن الفريق من تحقيق الانتصارات المتتالية وتعويض تأخره في مباراة سيلتا فيجو بهدفين، ليفوز بنتيجة 3-2.

2- جيرونا: يحتل جيرونا المركز الثاني بنفس رصيد برشلونة، حيث يتمتع الفريق بالتوازن والقوة في أداءه، استطاع جيرونا تحقيق نتائج إيجابية في المباريات السابقة والتقدم بشكل مذهل في جدول الترتيب.

3- ريال مدريد: يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، حيث تعرض الفريق لهزيمته الأولى هذا الموسم في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، وهو ما أثر على ترتيبه في الدوري. لا يزال لدى ريال مدريد القدرة على التعافي والتنافس في المباريات القادمة.

4- أتلتيك بلباو: يحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فقد قدم الفريق أداءً قويًا حتى الآن ونجح في تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته، يعتبر أتلتيك بلباو فريقًا صعبًا في الموسم الحالي وقد يكون له دور مهم في الصراع على اللقب.

5- أتلتيكو مدريد: يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 10 نقاط. على الرغم من أن الفريق خاض فقط 5 مباريات بسبب تأجيل مباراة الفريق مع إشبيلية، إلا أنه نجح في تحقيق انتصار مهم على ريال مدريد في الديربي العاصمي. يعتبر أتلتيكو مدريد أحد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

6- فالنسيا: يحتل فالنسيا المركز السادس برصيد 10 نقاط، وقد قدم أداءً قويًا في بعض المباريات وتمكن من تحقيق الانتصارات. يسعى فالنسيا للمحافظة على مكانه في المنطقة المؤهلة للبطولات الأوروبية.

7- رايو فاييكانو: يحتل رايو فاييكانو المركز السابع برصيد 7 نقاط. قدم الفريق أداءً جيدًا حتى الآن ونجح في تحقيق بعض الانتصارات المهمة. يسعى رايو فاييكانو للمواصلة في تحقيق النتائج الإيجابية.

8- ريال سوسيداد: يحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 9 نقاط، قدم الفريق أداءً متواضعًا حتى الآن ويحتاج إلى تحسين أدائه من أجل المنافسة على المراكز الأعلى.

9- قادش: يحتل قادش المركز التاسع برصيد 8 نقاط. قدم الفريق بعض الأداء المتقلب في المباريات السابقة ويحتاج إلى الثبات لتحقيق نتائج أفضل.

10- ريال بيتيس: يحتل ريال بيتيس المركز العاشر برصيد 8 نقاط. يعاني الفريق من عدم الاستقرار في أدائه ويحتاج إلى تحسين أداءه للارتقاء في الترتيب.

تشهد الجولات الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 منافسة شرسة ومثيرة. تصدر برشلونة الترتيب بعد الجولة السادسة ويظهر قوة واستقرار في أدائه. بينما يواجه ريال مدريد بعض التحديات وتراجع في الترتيب بعد هزيمته الأولى. يبقى الصراع مفتوحًا ومثيرًا في الجولات القادمة، ومن المتوقع أن يستمر التنافس الشديد بين الفرق من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني.