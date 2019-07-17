نظام تصفيات كأس العالم 2022 “آسيا”.. وموعد القرعة اليوم والقنوات الناقلة

ننشر نظام تصفيات كأس العالم 2022 “آسيا” وتلك المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر القادم، تقام قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور حيث مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يشارك في تلك المرحلة من التصفيات عدد 40 منتخب آسيوي، وهي ستكون أيضا مؤهلة لكأس الأمم الآسيوية القادمة “الصين 2023″، ونصيب قارة آسيا من مقاعد كأس العالم القادمة عدد 4.5 منتخب أو مقعد، 4 منتخبات تتأهل مباشرة ومنتخب خامس يخوض الملحق العالمي.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 “آسيا”

قرعة تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا والتي تقام اليوم الأربعاء، سوف تقسم المنتخبات الأربعين على ثمانية مجموعات، وتكون في كل مجموعة 5 منتخبات، يقام بينهم دوري من دورين، وبحسب “نظام التصفيات” بنهاية تلك المرحلة الثانية يتأهل 12 منتخب للمرحلة الأخيرة من التصفيات (أوائل المجموعات الثمانية، مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني)، المرحلة الأخيرة، سيتم تقسيم 12 منتخب على مجموعتين، كل مجموعة بها 6 منتخبات، وطبقا لهذا النظام بنهاية هذا الدور يصعد أول وثاني كل مجموعة لكأس العالم 2022 مباشرة، بينما أفضل منتخب ثالث في المجموعتين يتأهل للملحق العالمي.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة القرعة اليوم عبر قنوات مفتوحة مجانية، حيث ستكون مراسم سحب القرعة منقولة على قناة bein sports المفتوحة المجانية، والتي تقدم تغطية شاملة ومتميزة مع التحليل الفني، موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 11 صباحا بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر وسوريا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 10 صباحا بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج.

الساعة 9 صباحا بتوقيت لندن.