“نصف النهائي” موعد مباراتي كأس السوبر المصري اليوم الإثنين 2023/12/25 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الإثنين 25 ديسمبر بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، حيث يمكنك متابعة مباراتي نصف نهائي كأس السوبر اليوم، والتي تشهد نظام جديد بعد أن قام الاتحاد المصري بتعديل نظام المشاركة في البطولة، والتي تضم الفرق صاحبة الأول والثاني في الدوري وبطل الكأس وكأس الرابطة وهم “الأهلي، بيراميدز، فيوتشر، سيراميكا” لذلك يرغب الجمهور في معرفة مواعيد مباريات الفرق الأربعة والتي تنطلق مساء اليوم.

كأس السوبر المصري

مباراة الأهلي وسيراميكا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا مساء اليوم الإثنين 25 ديسمبر وذلك على استاد محمد بن زايد في الإمارات بتمام الساعة 7.00 مساءا بتوقيت القاهرة والتاسع بتوقيت أبوظبي، وفي حالة فوز الأهلي ينتقل لمواجهة الفريق الفائز في نصف النهائي الآخر، وعند الخسارة يلاقي الفريق الخاسر لتحديد المركز الثالث والرابع.

مباراة بيراميدز وفيوتشر

تنطلق مباراة بيراميدز وفيوتشر الساعة 3.00 عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة 5.00 بتوقيت أبوظبي، فيما تعد مواجهة الفريقان مباراة قوية، حيث نجح بيراميدز وفيوتشر في تقديم مستوى قوي بالفترة الأخيرة في البطولات المصرية، وبالرغم من أن الأهلي المرشح الأقوى إلا أن أي من الفرق الأربعة يمكنه تحقيق البطولة.

القنوات الناقلة للسوبر المصري

يتم نقل مباريات السوبر المصري عبر قنوات مجانية، حيث أعلنت أون تايم سبورت عن نقل مباريات الدوري، فيما يمكنك متابعة المباريات من خلال قنوات أبوظبي الرياضية، والتي ستنقل المباريات على قنواتها المجانية التي تبث بجودة عالية HD:

تردد قناة أبوظبي الرياضية:

التردد: 11411.

القطبية: أفقي H.

معدل الترميز: 30.000.

تردد قناة أون تايم سبورت: