نسور قرطاج تنهي مشوارها في مونديال كأس العالم بالفوز على حامل اللقب بهدف نظيف

استطاع المنتخب التونسي من تحقيق انتصار للتاريخ على بطل العالم وحامل اللقب المنتخب الفرنسي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بمونديال كأس العالم قطر 2022 بهدف نظيف، حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب ” وهبي الخزري ” عند الدقيقة 58 من أحداث المباراة.

وبالرغم من فوز نسور قرطاج، إلا أنهم ودعوا المونديال بعد تواجدهم في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تأهل للدور القادم ” المنتخب الفرنسي والمنتخب الصربي ” برصيد 6 نقاط، حيث يتفوق المنتخب الفرنسي بفارق الأهداف.

وسيقابل الديوك الفرنسية في دور 16 صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة، والذي سيتم تحديده في أمسية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، حيث سيقابل المنتخب الأرجنتيني نظيره البولندي، ويصطدم المنتخب السعودي بمنتخب المكسيك.