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نسور قرطاج تفشل فى اللحاق ببقية المنتخبات العربية في افتتاحية البطولة الأفريقية أمام أنجولا

كتب ندى الحسينيفي آخر تحديث
نسور قرطاج تفشل فى اللحاق ببقية المنتخبات العربية في افتتاحية البطولة الأفريقية أمام أنجولا

تمكن منتخب انجولا من تحقيق تعادلا صعبا أمام تونس فى أولى جولات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الامم الافريقية على ملعب السويس .
افتتح سجل الاهداف ” ايهاب المساكني ” لاعب المنتخب التونسي عقب الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 34 من احداث الشوط الاول قبل ان يتعادل ” داجمالا كامبوس” في الدقيقة 73 من أحداث المباراة .
جاء المنتخب التونسي باحثا عن الفوز في اول مبارياته فى البطولة من أجل البدايه القويه ويلحق ببقية المنتخبات العربية التي تمكنت من الفوز في مبارياتها الافتتاحية ( مصر / المغرب / الجزائر ) وبدأ المنتخب التونسي بالضغط على دفاعات منتخب انجولا الذي كان متحفظ دفاعيا إلى أن تمكن ” نعيم السليتي ” من الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 34 ويترجمها ” المساكني ” الى هدف اول ولكن منتخب انجولا حال دون أن يحصل على نقطة من المباراة الافتتاحية له في البطولة وتمكن ” كامبوس ” من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 عن طريق كرة متابعة تسديدة ” جاليانو” لتسكن الشباك التونسية .
حاول لاعبو نسور قرطاج من خطف هدف ثان عبر عدة محاولات إلا أنهم لم يتمكنوا من تسجيل هدف ثاني وحصل كلا المنتخبين على نقطة في انتظار نتيجة مباراة موريتانيا ومالي .

جدير بالذكر أن لاعب المنتخب التونسي ” وهبي الخزري” قد حصل على جائزة أفضل لاعب فى المباراة اليوم .

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عن الكاتب

ندى الحسيني

ندي الحسيني كاتبه في نجوم مصريه.. معده في اذاعه الشباب والرياضه.. اعشق الرياضه بكل فئاتها واحب القراءه والاحصائيات الرياضيه

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