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نسور قرطاج تفترس غينيا الاستوائية في أولى مباريات منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023

إسراء حسن

استهل منتخب تونس مشواره في تصفيات أفريقيا لكأس الأمم  2023 بفوز ساحق على منتخب غينيا الاستوائية برباعية نظيفة وتعتبر هذه النتيجة الثقيلة هي النتيجة الأكبر في سجل مباريات الفريقين.

منتخب تونس يفوز على غينيا

فوز منتخب تونس  على غينيا الاستوائية 

التقي الفريقين في الجولة الأولى للمجموعة العاشرة على ملعب حمادي العقربي  برادس وقد حقق منتخب تونس أول ثلاث نقاط له ، بفوز  كبير تضعه أول مجموعته. وسيلعب لقائه الثاني خارج الديار مع منتخب بتسوانا في 5 يونيو على ملعب فرانسيس تاون.

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تصفيات أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية
فوز منتخب تونس برباعية نظيفة

مجموعة تونس في تصفيات أفريقيا

أسفرت قرعة التصفيات عن وقوع تونس في المجموعة ال10، والتي تضم منتخبات غينيا الاستوائية وبوتسوانا ومنتخب ليبيا. هذا وتسعى تونس لحسم التأهل باكرًا حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وعددها 12 مجموعة. وقد حقق نسور قرطاج بطولة أمم أفريقيا مرة واحدة فقط في تاريخه في النسخة التي أقيمت في تونس عام 2004.

أهداف منتخب تونس
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أهداف مباراة تونس وغينيا الاستوائية 

أحرز نعيم السليتي هدف المباراة الأول في الدقيقة 56 في فوضى وخلل من دفاع المنتخب الغيني، ومن عرضية متقنة يسجل نجم الزمالك سيف الدين الجزيري هدف تونس الثاني برأسية في الدقيقة 77. ثم يسدد البديل نجم منتخب تونس يوسف المساكني كرة قوية تسكن الشباك في الدقيقة 80. في الدقيقة  85 ترتد الكرة من يد الحارس بعد تسديدة قوية لتجد أمامها يوسف المساكني من جديد ويضعها في الشبكة معلنًا عن الهدف الرابع.

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إسراء حسن

اسراء حسن بكالوريوس تجارة. أحب التدوين والكتابة في مجالات مختلفة ملمة بقواعد السيو.


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