نزولا على رغبة إنزاغي.. الهلال يرفض إعارة عبدالله رديف إلى إنجي الفرنسي

قررت إدارة نادي الهلال السعودي أن ترفض عرض نادي إنجي الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب عبدالله رديف على سبيل الإعارة نزولا على رغبة السير الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للفريق، والذي أكد أنه متمسك باللاعب ضمن تشكيلته الفنية خلال الموسم الجديد.

عبدالله رديف، النجم السعودي، جذب إليه الأنظار أثناء تواجده مع منتخب بلاده في بطولة تولون الدولية، ولذلك فالأندية الأوروبية تتطلع للحصول على خدماته، كما أنه توجد رغبة محلية فيه بعد عرض نادي الفتح على الهلال من أجل الحصول على اللاعب بالشراء النهائي والمباشر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللاعب الشاب البالغ من العمر “22 عاما” قد أبدى بنفسه رغبته في أن يخوض تجربة احتراف بالخارج، ولكن الأمر يعود إلى إدارة الهلال والجهاز الفني في النهاية.

وعقد المدرب الإيطالي، اجتماعا خاصا مع رديف لاستعراض خطته الفنية والاستفادة من إمكانياته الأسبوع القادم، وأعلن تمسكه باللاعب على الرغم من أن المفاوضات مع النادي الفرنسي قد اقتربت من النهاية منذ عشرة أيام تقريبا، وهذا يعد انقلابا للموازين في عرف الكرة العالمية.

جدير بالذكر أن عبدالله رديف تم اختياره من قبل المدربين في أكاديميات مانشستر يونايتد وريال مدريد كأفضل لاعب في مجموعة “البراعم”، كما أنه تصدر قائمة هدافين بطولة تولون.