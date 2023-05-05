نزلها بسرعة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بكأس السوبر

تتجه أنظار محبي ومشجعي النادي الأهلي إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، وبالتحديد في ملعب محمد بن زايد، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز على لقب كأس السوبر المصري، ويدخل الأهلي المباراة بصفته حاملاً للقب كأس مصر، بينما يدخل بيراميدز المباراة كوصيف للدوري المصري الممتاز، وذلك بعد اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز بكأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

هذا ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم بث المباراة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس، وكذلك قناة أبوظبي الرياضية 1، وذلك عبر الترددات التالية:-

1- قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11861، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5\6.

– قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11411، الاستقطاب: أفقي H، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- محمود متولي- علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي- مروان عطية- أليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو- محمود كهربا – حسين الشحات.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي- علي جبر- محمد حمدي- محمد الشيبي.

خط الوسط: وليد الكرتي- بلاتي توريه – محمود عبد العاطي دونجا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف- رمضان صبحي- مصطفى فتحي.